Marvel annule Wonder Man, sa meilleure série Disney+ de ces années

Annulée malgré un très bon accueil critique, la saison 2 de Wonder Man ne verra pas le jour. Un revers qui en dit long sur la stratégie télé de Marvel.

En bref La saison 2 de Wonder Man est annulée

La salle des scénaristes n’a jamais ouvert

Les personnages pourraient revenir ailleurs chez Marvel

Une série bien reçue, déjà relancée, puis stoppée net. Wonder Man n’aura finalement pas de saison 2, alors que le projet avait été renouvelé.

Une saison 2 qui s’arrête avant de commencer

D’après Variety, la nouvelle saison est annulée. Le détail qui compte, et qui dit pas mal de choses sur l’état du dossier, c’est que la salle des scénaristes n’a tout simplement jamais ouvert. Autrement dit, le renouvellement existait, mais la machine créative derrière n’avait pas vraiment démarré.

Aucune raison précise n’a été avancée pour expliquer ce coup d’arrêt. Et ça, forcément, laisse de la place aux interprétations.

Pourquoi la décision surprend vraiment

Le plus étonnant, c’est le profil même de Wonder Man. Là où les incursions télé de Marvel sur Disney+ ont souvent donné un résultat très inégal, la série faisait figure d’exception récente. Elle a reçu un accueil critique très solide et, surtout, elle avait trouvé un angle un peu différent avec son récit méta.

Ce n’était pas juste une série de plus dans la pile. C’était, pour beaucoup, une respiration dans une franchise qui tourne parfois sur ses propres automatismes. Le genre de programme qui rappelle que l’univers Marvel peut encore surprendre quand il arrête de produire en chaîne.

Et c’est précisément pour ça que l’annulation pique un peu plus.

Le vrai signal pour Marvel à la télé

Depuis plusieurs années, Disney a poussé très fort le streaming, et Marvel a suivi avec une avalanche de contenus. Résultat, une forme de saturation s’est installée, avec cette impression de devoir tout regarder pour rester à jour. Même les fans les plus motivés ont commencé à décrocher.

Dans ce contexte, voir tomber une série saluée n’est pas anodin. Ça raconte quelque chose d’une stratégie télé encore instable chez Marvel, même quand un programme semble avoir trouvé sa voix sur Disney+.

Il reste une petite porte ouverte. Selon Variety, les personnages de Wonder Man pourraient malgré tout réapparaître dans d’autres projets Marvel à l’avenir. Mais, pour l’instant, rien n’a été annoncé.

L’info dépasse la simple annulation. Quand une série appréciée disparaît avant même de relancer sa production, on comprend que chez Marvel, la prochaine phase télé va sans doute être jugée moins sur la quantité que sur la capacité à justifier chaque projet.