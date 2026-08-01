Star Wars confirme enfin pourquoi Ben Solo porte ce prénom

Onze ans après The Force Awakens, le canon de Star Wars tranche enfin une vieille théorie. Et ça dit beaucoup de Leia, d’Obi-Wan et de Kylo Ren.

En bref Star Wars: Legacy valide une vieille théorie

Ben Solo porte le nom d’Obi-Wan

Le choix éclaire surtout Leia

Il aura fallu attendre onze ans, mais Star Wars a enfin verrouillé un détail que pas mal de fans tenaient pour évident. Oui, Ben Solo a bien été nommé en hommage à Obi-Wan Kenobi, celui qui vivait sous le nom de Ben Kenobi sur Tatooine.

Ce n’est pas une anecdote posée là pour faire joli. Dans une saga qui adore les lignées, les héritages et les noms trop lourds à porter, ce genre de confirmation dit quelque chose de précis sur Leia, sur son passé, et sur la manière dont le canon récent rebâtit ses liens avec les figures de l’ancienne trilogie.

Une théorie de fans enfin gravée dans le canon

La confirmation arrive dans le roman Star Wars: Legacy. Rey et Leia s’y rendent sur Tython pour tenter de réparer le cristal kyber brisé qui alimente le sabre laser de la famille Skywalker.

À un moment, en pleine crise personnelle, Rey jette le cristal, persuadée qu’elle ne pourra pas le soigner. Quand Leia le retrouve, elle perçoit la présence furtive d’un Jedi familier, présenté comme une vieille connaissance. Elle promet alors à l’esprit de Ben Kenobi de rendre le cristal à Rey. Et le passage ne laisse pas vraiment de place au doute, Ben y est désigné comme l’homonyme de son fils, un nom choisi parce qu’il avait appartenu à un homme noble.

Pourquoi Leia n’aurait jamais choisi Anakin

Le plus intéressant, ce n’est même pas la théorie validée. C’est ce qu’elle écarte.

Dans l’ancienne continuité Legends, Han et Leia donnaient à l’un de leurs enfants le nom d’Anakin. Ici, le canon prend une autre route, et franchement, elle paraît plus cohérente. Après avoir découvert ses origines, Leia a toujours eu un rapport douloureux à Darth Vader. Là où Luke a assisté au retour d’Anakin vers la lumière, Leia, elle, restait marquée par les horreurs commises par Vader. Appeler son fils ainsi aurait surtout ravivé cette blessure.

Avec Ben, l’association est bien plus lumineuse.

Un prénom logique, même si son héritier s’en est éloigné

Il y a aussi une logique presque intime. Sans Ben Kenobi, Han Solo n’aurait peut-être jamais croisé Leia. C’est lui qui engage Han pour rejoindre Alderaan, déclenchant toute la chaîne d’événements qui les réunit ensuite. Vu comme ça, nommer leur fils Ben ressemble à un remerciement tardif.

Et la série Obi-Wan Kenobi a encore renforcé ce lien en montrant à quel point Obi-Wan a compté pour la jeune Leia, au point de risquer sa vie pour elle.

Reste l’ironie. Ben Solo a passé une bonne partie de sa vie à trahir l’héritage de son prénom, en basculant du côté obscur puis en faisant la guerre à la Résistance de sa mère. Mais il revient à la fin, aide Rey à vaincre Palpatine, puis lui transmet sa force vitale en se sacrifiant. Un destin bref, tragique, et finalement plus fidèle à Ben Kenobi qu’on ne le croyait. Et ça, pour la suite du mythe Star Wars, ce n’est pas un petit détail.