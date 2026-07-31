Spider-Man Brand New Day : le montage que Tom Holland a détesté

Avant sa sortie, Spider-Man: Brand New Day traîne une drôle d’histoire de montage. Et elle dit beaucoup sur la limite du feedback des spectateurs.

En bref Tom Holland a rejeté un montage test

Le film cartonne déjà côté critiques

Seul bémol, trop de personnages

Un blockbuster peut se jouer dans une salle de montage. Et pour Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland raconte qu’une version du film, remontée pour coller aux remarques venues de projections test, a fini à la corbeille. Sa réaction est nette, il dit même « nous l’avons détestée ».

Un film presque remodelé par les retours du public

Avant d’arriver à sa version finale, le quatrième film solo de Peter Parker a visiblement beaucoup bougé. Tom Holland explique qu’il a vu pas mal de montages différents, dont un assemblé en intégrant toutes les notes de gens ayant découvert le film en avance. Sur le papier, l’idée paraît logique. Dans les faits, non.

L’acteur dit que cette version ne fonctionnait pas du tout. C’était, selon lui, ce que demandaient les spectateurs consultés, mais pas ce que voulaient les créatifs derrière le film. Et il ajoute que l’équipe en a tiré une leçon simple, un long-métrage peut changer mille fois en postproduction.

Pourquoi ce choix raconte quelque chose de l’ère franchise

On aime bien l’idée d’un studio qui écoute son public, surtout sur des franchises aussi surveillées que Spider-Man. Respecter le cœur d’un héros, éviter de trahir une dynamique installée, oui. Mais corriger le rythme d’un acte, déplacer une scène ou comprendre l’effet domino d’une coupe de quelques secondes, c’est autre chose.

Bref, un retour de spectateur peut sentir qu’un passage traîne. Il sait rarement dire précisément pourquoi. Le cas de Brand New Day montre la limite du modèle. À force d’additionner des remarques dispersées, on peut fabriquer un film plus consensuel, mais aussi plus cassé.

Les premiers signaux valident la version finale

Pour l’instant, la version gardée par Marvel semble être la bonne. Le film est classé Certified Fresh sur Rotten Tomatoes, autour de 90 % au fil des critiques publiées. Les premières réactions parlent aussi du rôle le plus exigeant émotionnellement pour Tom Holland, avec un retour à un Spider-Man plus ancré dans les rues de New York que dans la logique multivers ou les orbitations autour des Avengers.

Côté recettes, les projections sont massives, environ 215 millions d’euros (250 millions de dollars) pour le premier week-end américain, et entre 366 et 400 millions d’euros (425 à 465 millions de dollars) dans le monde. En Chine, le démarrage mercredi a rapporté environ 32 millions d’euros (37 millions de dollars) en une journée, un record pour un film de super-héros depuis Avengers: Endgame.

Le vrai bémol, c’est l’encombrement

Tout n’est pas parfait quand même. La critique qui revient le plus souvent concerne l’empilement de sous-intrigues et de seconds rôles. Plusieurs vilains, un nouveau personnage incarné par Sadie Sink, plus des apparitions d’Avengers, ça fait beaucoup de monde à faire respirer dans un seul film.

Résultat ? Par moments, l’arc de Peter passerait presque au second plan. Pas de quoi casser l’élan général, visiblement. Spider-Man: Brand New Day sort au cinéma le 31 juillet, et son parcours dit déjà quelque chose de plus large, dans les franchises modernes, écouter tout le monde ne produit pas toujours le meilleur film.