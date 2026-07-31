DCU : James Gunn calme les rumeurs autour du prochain Batman

Le Batman du DCU n’a pas encore été choisi, et James Gunn l’a confirmé. Une mise au point qui dit beaucoup sur le calendrier actuel de DC Studios.

En bref James Gunn dément un casting déjà bouclé

Batman version DCU devra patienter

Clayface arrivera avant lui à Gotham

Le fantasme d’un Batman déjà choisi en secret pour le DCU, c’est non. Sur Threads, James Gunn a tout simplement coupé court à la rumeur en expliquant qu’elle était fausse.

Un démenti net, et il change pas mal de choses

Vous voyez le scénario que beaucoup espéraient, un acteur caché quelque part, prêt à surgir par surprise dans un prochain projet DC. Visiblement, on n’en est pas là. Ce n’est pas une énorme surprise, mais c’est quand même une mise au point utile, parce qu’elle remet le dossier Batman à sa vraie place dans la machine DC Studios.

Pour l’instant, la seule apparition du héros dans ce nouvel univers s’est limitée à un bref caméo dans la série animée Creature Commandos. Rien à voir avec un acteur en costume dans un film live, évidemment.

Pourquoi le Batman du DCU avance si lentement

Le problème, en gros, tient à une cohabitation un peu bancale. D’un côté, il y a la saga de Matt Reeves avec Robert Pattinson. De l’autre, le DCU prépare The Brave and the Bold. Et James Gunn a déjà été clair sur un point, ce film ne sortira pas la même année que The Batman: Part II.

Or ce deuxième volet a été repoussé à février 2028. Résultat ? The Brave and the Bold ne peut pas arriver en salles avant 2029 au mieux, à condition que tout se passe bien côté scénario. Dans ce contexte, on comprend que le casting du prochain Batman ne soit pas la priorité absolue.

Il y a aussi une logique de méthode. Gunn ne veut pas choisir des rôles aussi centraux que Batman ou Wonder Woman avant que leurs scripts soient terminés, histoire de trouver l’acteur qui colle au film tel qu’il est écrit, pas à une idée floue vendue trop tôt.

DC peut-il encore attendre avant de montrer son Batman ?

La question se pose, surtout après la déception commerciale de Supergirl. Annoncer rapidement un nouveau Batman serait une façon assez évidente de relancer l’attention autour de la franchise. Les figures majeures des super-héros restent des paris plus sûrs que les personnages de second plan, et tout le monde le sait.

Mais Peter Safran continue d’afficher sa confiance dans la stratégie de long terme de DC Studios. Pas de grand coup de volant annoncé après Supergirl. Et ce choix se défend. Le DCU a plutôt été bien reçu avant ça, avec encore des projets comme Lanterns et Man of Tomorrow dans les tuyaux.

En attendant, Gotham passe par Clayface

Le contraste est assez parlant. Dans quelques mois, le public retournera bien à Gotham, mais sans son justicier vedette. À la place, DC mise sur Clayface, un film classé R, orienté body horror, qui racontera l’origine tragique d’un vilain très apprécié.

C’est une idée plus audacieuse qu’un simple produit d’attente, et elle peut ouvrir la porte à des adaptations de comics moins formatées. Mais DC Studios ne pourra pas laisser le sujet Batman traîner éternellement. Si l’ambition reste de bâtir un univers connecté, il faudra bien remettre sa figure centrale dans l’équation, surtout tant que Reeves n’a pas fini sa propre histoire.