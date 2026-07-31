Pourquoi le remake live-action de Vaiana cale déjà au box-office

En bref Vaiana atteint environ 212 millions d’euros

Son budget tourne autour de 230 millions

Plusieurs flops Disney restent devant

Le remake live-action de Vaiana met surtout en lumière un malaise plus large chez Disney. Le studio continue d’exploiter une formule qui a déjà rapporté très gros avec Lilo et Stitch, Aladdin, La Belle et la Bête ou Le Livre de la jungle, mais quand ça rate, ça rate fort. Et Vaiana, pour l’instant, ressemble plus à cette deuxième catégorie.

Le problème Vaiana, ce n’est pas seulement le score

Le film a encaissé environ 212 millions d’euros (230 M$) pour un budget d’environ 230 millions d’euros (250 M$). Ce n’est pas juste faible, c’est faible pour une marque censée être évidente. Il arrive dix ans après l’animé original, donc bien trop tôt pour créer un vrai manque. Et comme Vaiana 2 est sorti il y a seulement quelques années, le public a déjà eu sa dose de cet univers.

Autre souci, plus discret mais réel, le film reprend largement l’original plan par plan, avec une bonne partie du casting de départ, sans vraie idée neuve. Vous voyez le piège. Si un remake ne change presque rien, il finit par ressembler à une version plus lourde d’un film que tout le monde connaît déjà.

Même les suites de gros succès peuvent tomber

Maleficent avait trouvé une bonne porte d’entrée en décalant le regard vers son antagoniste, avec Angelina Jolie en moteur évident. Le premier film avait dépassé environ 690 millions d’euros (750 M$). La suite, Maleficent: Mistress of Evil, est tombée à environ 451 millions d’euros (490 M$). Or avec un budget estimé à 171 millions d’euros (186 M$), plus les coûts marketing et distribution, il fallait autour de 460 millions d’euros (500 M$) pour devenir rentable. Résultat, flop.

Même logique avec Alice Through the Looking Glass. Le premier Alice in Wonderland, porté par Tim Burton et Johnny Depp, avait dépassé les 920 millions d’euros (1 Md$). La suite, sans Burton cette fois, a fini à environ 276 millions d’euros (300 M$) pour un budget d’environ 156 millions d’euros (170 M$). Vaiana pourrait encore la dépasser, il lui manque environ 64 millions d’euros (70 M$). Mais après plusieurs semaines, aller chercher un tel montant n’a rien d’automatique.

Dumbo rappelle qu’un grand nom ne suffit pas

En 2019, Disney a saturé le marché avec ses remakes. Certains ont cartonné, pas Dumbo. Le film devait déjà composer avec un matériau d’origine plus compliqué, puis il a fallu étirer un animé de 64 minutes en un long métrage de presque deux heures. Mauvais calcul.

Malgré Tim Burton à la réalisation et un casting avec Colin Farrell, Eva Green et Michael Keaton, le film a été mal reçu, avec 46 % sur Rotten Tomatoes contre 95 % pour l’original de 1941. Au box-office, il s’est arrêté à environ 322 millions d’euros (350 M$) pour un budget proche de 156 millions d’euros (170 M$). Vaiana peut encore atteindre ce niveau, mais pas mal de signaux ne vont pas dans ce sens.

La Petite Sirène fixe un plafond déjà lointain

Le cas The Little Mermaid est intéressant parce qu’il montre qu’une controverse ne produit pas toujours le même effet. Ici, les attaques ont visé le choix de Halle Bailey pour Ariel, alors que sa prestation et ses voix ont plutôt été saluées, notamment sur « Part of Your World ». Les critiques étaient globalement solides, ce qui n’est pas le cas de Vaiana.

Le film a tout de même fini comme une déception commerciale avec environ 552 millions d’euros (600 M$), à cause d’un budget rapporté de 212 millions d’euros (230 M$). C’est mieux que Snow White, bloqué à un peu plus de 184 millions d’euros (200 M$), mais ça reste en dessous des attentes. Pour Vaiana, aller jusque-là demanderait une trajectoire très rare, surtout avec la concurrence de The Odyssey et Spider-Man: Brand New Day. Ce qui se joue ici dépasse un film. C’est la question de la durée de vie d’une recette que Disney croyait presque automatique.