Vaiana en live-action déçoit fort, et Disney voit rouge au box-office

Attendu comme un gros morceau de l’été, le remake live-action de Moana démarre bien trop bas. Et pour Disney, le timing du projet pose un vrai problème.

En bref Vaiana ouvre à 43 millions domestiques

Très loin des attentes initiales

Disney risque un gros revers financier

Le plus frappant, ce n’est pas seulement le score de Vaiana. C’est l’écart entre ce que Disney pouvait espérer et ce que le public a réellement envoyé comme signal. Ce remake en prises de vues réelles devait porter une partie de l’été. Il démarre avec environ 37 millions d’euros au box-office domestique (43 millions de dollars) et environ 82 millions d’euros dans le monde (95 millions de dollars).

Un lancement très loin des espoirs de Disney

Au départ, le film visait bien plus haut. Les projections l’avaient placé autour de environ 73 millions d’euros sur son premier week-end américain (85 millions de dollars), avant une baisse progressive à l’approche de la sortie. Les avant-premières du jeudi ont fini de confirmer la tendance.

Résultat ? Vaiana fait à peine mieux que Snow White, lancé à environ 36 millions d’euros (42,2 millions de dollars), et reste sous Dumbo avec environ 39 millions d’euros (45,9 millions de dollars). Pour un film présenté comme un gros pilier du catalogue estival, ça pique quand même.

Le vrai souci, c’est que Vaiana n’avait rien d’un pari modeste

Si ce démarrage inquiète, c’est aussi à cause de l’économie du projet. Disney a engagé environ 214 millions d’euros (250 millions de dollars) rien que pour la production, sans compter le marketing ni la distribution.

En gros, avec la règle habituelle du secteur, le film doit tourner autour de environ 534 millions d’euros dans le monde (625 millions de dollars) pour rentrer dans ses frais. On parlait d’un titre capable d’approcher le milliard. Là, on est très loin du compte.

C’est d’autant plus rude que la marque Vaiana restait solide. Le film d’animation de 2016 avait installé la franchise, et Vaiana 2 avait même battu des records au box-office pendant Thanksgiving en 2024.

Un remake arrivé beaucoup trop tôt

Là, on touche au fond du problème. Disney a lancé un remake live-action d’une saga qui n’avait pas quitté les écrans, ni vraiment l’imaginaire du public. Vaiana 2 est sorti il y a moins de deux ans, et Vaiana 3 est déjà en développement.

La mécanique nostalgique, celle qui a porté The Lion King, Beauty and the Beast, Aladdin ou, plus récemment, Lilo et Stitch, fonctionne mieux quand l’original a eu le temps de vieillir. Ici, le souvenir est encore trop frais. Refaire presque tout de suite un film que les spectateurs ont encore en tête, ce n’est pas la même promesse.

Mauvais bouche-à-oreille, mauvais créneau

Mais il n’y a pas que le calendrier. L’accueil du film a aussi pesé lourd. Avec 34 % sur Rotten Tomatoes, Vaiana signe l’un des plus faibles scores pour un remake live-action de Disney. Le reproche revient souvent, une copie peu inspirée de l’original, avec des images jugées bien moins riches que l’animation de 2016.

Et le moment choisi n’aide pas. Les familles ont déjà d’autres options avec Toy Story 5 et Minions et Monsters. Puis arrivent The Odyssey, qui suscite déjà de très bonnes réactions, puis Spider-Man: Brand New Day, attendu pour signer le plus gros lancement de l’année à ce stade. Autrement dit, Vaiana risque de chuter vite. Pour Disney, ce n’est pas juste un faux pas, c’est peut-être le signe que la recette du remake commence à fatiguer plus vite que prévu.