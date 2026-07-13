Marvel chercherait sa Malicia, à l’heure où les X-Men se rapprochent

À l’approche du Comic-Con 2026, les rumeurs de casting autour des X-Men du MCU s’intensifient. Deux actrices émergent pour le rôle de Rogue.

En bref Deux actrices visées pour jouer Malicia

Le retour des X-Men se précise

Marvel Studios vise l’après-Avengers

Le vrai sujet, derrière ces noms qui circulent, c’est moins un simple casting qu’un basculement du MCU. Les X-Men approchent, et avec eux une nouvelle génération d’acteurs appelée à prendre le relais dans un univers qui prépare déjà son après-Avengers.

Le MCU prépare son après-Avengers

À l’approche du San Diego Comic-Con 2026, Marvel Studios doit revenir au Hall H avec une grosse présentation. Le studio y mettra en avant Avengers: Doomsday, mais pas seulement. La suite du programme compte aussi Avengers: Secret Wars et, surtout, un soft reboot de la franchise.

C’est là que le dossier devient intéressant. Ce redémarrage en douceur doit enfin réunir les Avengers et les X-Men dans un même univers de cinéma, sous un seul studio. Sur le papier, c’est l’étape que beaucoup attendaient. En pratique, cela veut dire reconstruire une partie du casting presque depuis zéro.

Deux noms reviennent pour Malicia

Parmi les rôles qui agitent déjà les rumeurs, Malicia occupe une place à part. D’après plusieurs insiders spécialisés dans ce type de fuites, deux actrices seraient actuellement regardées de près et figureraient parmi les favorites.

La première, c’est Inde Navarrette. L’actrice traverse une année particulièrement remarquée grâce à son rôle dans le film d’horreur à succès Obsession.

L’autre nom cité est Odessa A’zion. Elle s’est imposée dans la pop culture avec I Love LA sur HBO, la série ado Grand Army sur Netflix, puis un rôle secondaire dans Marty Surpreme, film nommé aux Oscars.

Pourquoi ce rôle cristallise déjà l’attention

Ce n’est pas un hasard si Malicia concentre pas mal de discussions. Le personnage, présenté ici comme la belle du Sud capable d’absorber les pouvoirs, fait partie de ceux qui déclenchent tout de suite des attentes très précises chez le public.

Et ce n’est qu’un début. Il doit y avoir toute une nouvelle vague d’interprètes pour les X-Men du MCU, avec déjà beaucoup de rumeurs sur les visages envisagés. Bon, pour l’instant, rien n’est officialisé. Mais si ces noms remontent maintenant, ce n’est sans doute pas anodin à quelques encablures du Comic-Con. Ce que Marvel Studios prépare ne concerne pas seulement un film de plus, plutôt la façon dont la saga va se réorganiser pour les années qui viennent.