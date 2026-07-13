Storm dans le MCU : la piste DeWanda Wise emballe déjà les fans

En bref DeWanda Wise veut jouer Storm.

Les fans valident largement l’idée.

Marvel n’a encore rien officialisé.

Réussir Storm, pour Marvel, ce ne sera pas un détail. C’est même l’un des vrais tests de la future version des X-Men dans le MCU, parce que le personnage compte énormément et que le cinéma ne lui a pas toujours rendu justice.

Pour l’instant, le tableau reste flou. À part une rumeur insistante autour de Sadie Sink en Jean Grey, rien ne dit encore qui composera l’équipe mutante de la prochaine phase. Marvel a seulement laissé entendre qu’il voulait miser sur des visages moins installés, à construire sur la durée, plutôt que de recycler les figures déjà associées aux films Fox. Et pourtant, dans cette remise à plat, Storm revient déjà tout en haut des attentes.

Storm, le test que Marvel ne peut pas rater

C’est là que le nom de DeWanda Wise s’est imposé dans les listes de casting rêvé. Interrogée sur cette possibilité, l’actrice a expliqué qu’elle voulait jouer Storm dans le MCU, en ajoutant même, « C’est le seul personnage de Marvel qui m’intéresse ».

Ce n’est pas juste une fantaisie de fans. DeWanda Wise coche ce que Marvel cherche souvent, un visage que le public reconnaît déjà, sans être écrasé par une image trop forte, et une présence capable d’incarner un personnage aussi iconique. Pour le dire simplement, on voit assez bien la projection.

DeWanda Wise coche deux cases d’un coup

Le point intéressant, c’est l’équilibre. Le MCU a souvent bien choisi ses têtes d’affiche quand il fallait coller aux comics tout en imposant une présence à l’écran. Le texte cite Robert Downey Jr. pour Tony Stark, mais aussi Chris Evans et Chris Hemsworth comme exemples de castings justes dans l’allure comme dans l’interprétation. Dans cette logique, DeWanda Wise paraît crédible pour Ororo, jusque dans son apparence, avec cette idée qu’une chevelure blanche suffirait presque à faire immédiatement exister la version attendue du personnage.

Au passage, le contraste avec Halle Berry ressort nettement. Oscar ou pas, son incarnation n’a jamais vraiment convaincu sur ce que Storm représente dans les comics. Pas la bonne vibration, en gros.

Une actrice qui arrive au bon moment

Et le timing joue pour elle. DeWanda Wise sort d’une série de rôles qui ont renforcé sa visibilité, d’Eleanor Love dans The Harder They Fall à Kayla dans Jurassic World Dominion, avant Imaginary, où elle tenait aussi un rôle clé comme productrice exécutive.

Autrement dit, sa cote monte au bon moment. Elle a même précisé ne pas être attirée par grand-chose du côté des films de super-héros Marvel, sauf Storm. Si Marvel veut lancer sa future saga mutante avec un choix lisible et solide, l’option a du sens.

Des fans déjà divisés, mais très partants

Les réactions, elles, vont plutôt dans le même sens. Un fan a salué un excellent choix, en soulignant qu’elle savait faire l’action et qu’elle avait l’allure d’une déesse royale. Un autre a glissé une réserve, Marvel pourrait viser plus jeune pour ses mutants, tout en admettant qu’elle semblait parfaite pour le rôle.

Et puis il y a la version la plus simple. Un troisième fan s’est contenté d’un « 10000 % oui ». Ce n’est pas une annonce de casting, clairement. Mais c’est déjà un signal sur ce que le public attend du prochain chapitre mutant.