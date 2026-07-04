Disney confirme Vaiana 3, mais la suite animée n’arrivera pas de sitôt

La franchise Moana va bien continuer en animation malgré le remake live-action. Le vrai sujet, maintenant, c’est le calendrier de Disney.

En bref Vaiana 3 est confirmé par Dwayne Johnson

Les auteurs des précédents films reviennent

Une sortie avant 2028 paraît peu probable

Disney continue sur deux rails avec Vaiana. Le remake en prises de vues réelles arrive, oui, mais la branche animée ne s’arrête pas là. Dwayne Johnson a confirmé lors d’un événement presse consacré au film live-action que Vaiana 3 est bien en discussion et que le studio laisse d’abord sortir cette nouvelle version avant d’avancer plus loin.

Le doute est levé sur l’avenir de la saga animée

Ce point comptait, parce qu’un flou s’était installé. Quand Disney avait lancé le remake live-action de Vaiana, beaucoup ont eu l’impression d’un télescopage assez étrange, d’autant que Vaiana 2 n’était même pas encore sorti. Après le succès du deuxième film, certains craignaient presque l’inverse, que la version cinéma en prises de vues réelles finisse par absorber le reste.

Ce ne sera pas le cas. Et c’est assez inédit chez Disney, où les remakes de classiques arrivaient d’habitude bien après la fin de vie des franchises animées. Ici, les deux versions avancent en parallèle. Clairement, le studio teste quelque chose de nouveau avec la même marque sur grand écran.

Une équipe créative qui tient la barre depuis le début

L’autre info importante, moins spectaculaire, mais plus rassurante, concerne les noms derrière le projet. Jared Bush et Dana Ledoux Miller écriront Vaiana 3, a indiqué Dwayne Johnson.

Ce n’est pas un détail. Jared Bush est impliqué depuis l’origine de la saga et a signé l’écriture des deux films animés ainsi que celle du remake live-action. Dana Ledoux Miller, elle, a rejoint Vaiana 2 comme co-scénariste, puis co-réalisatrice avec Jared Bush et David Derrick Jr. Elle a aussi participé à l’écriture du nouveau film live-action. En gros, la même colonne vertébrale créative reste en place.

Le carton de Vaiana 2 change tout

Il faut aussi regarder les chiffres. Le premier Vaiana avait déjà très bien marché avec 643 millions de dollars au box-office mondial, soit environ 553 millions d’euros. Vaiana 2, lui, a dépassé 1,059 milliard de dollars, soit environ 911 millions d’euros.

Et le plus frappant, c’est le chemin du film. Au départ, Vaiana 2 devait être une série pour Disney+, avant d’être transformé en long-métrage pour le cinéma moins d’un an avant sa sortie. Avec un tel résultat, difficile d’imaginer Disney ranger la franchise au placard.

Pourquoi 2028 semble le scénario le plus crédible

Reste la question qui vous intéresse sans doute le plus, quand. Là, le calendrier refroidit un peu. Walt Disney Animation Studios n’a pour l’instant qu’un film prévu par an, et les deux prochaines cases sont déjà prises, avec Hexed le 25 novembre 2026, puis La Reine des neiges 3 le 24 novembre 2027.

Résultat ? 2028 ressemble au minimum syndical pour Moana 3. Sauf si Disney refait une année à deux sorties, comme en 2016 avec Zootopie et le premier Vaiana. Le studio a aussi un troisième Zootopie quelque part dans la file. C’est là que ce dossier devient intéressant, pas seulement une suite de plus, mais un test grandeur nature sur la façon dont Disney veut exploiter ses franchises à moyen terme.