Batman: Knightfall ramène un costume culte, et c’est tout sauf anodin

En bref Azrael débarque dans Batman: Knightfall Part 1

Son costume transforme Batman en machine de guerre

Un design culte pour certains, hérétique pour d’autres

Ce n’est pas juste un nouveau costume. Dans Batman: Knightfall Part 1, c’est une autre lecture de Batman qui arrive à l’écran, bien plus brutale, bien plus technologique, et franchement moins fidèle à ce que le personnage incarne d’habitude.

Un costume qui dit surtout que Batman a déraillé

Le film adapte le grand arc Knightfall, avec l’arrivée de Bane à Gotham. Comme dans les comics, il fait sortir plusieurs criminels de l’asile d’Arkham, ce qui pousse Batman à s’user à force de les traquer un par un. Quand vient l’affrontement final, Bane finit par briser le dos de Bruce Wayne.

À partir de là, le relais passe à Azrael, alias Jean-Paul Valley. Et c’est là que tout se joue. Parce que ce remplaçant ne se contente pas de porter le symbole, il le redéfinit presque contre lui-même.

Plus une armure qu’une cape

Dans les comics, cette version du costume apparaît d’abord dans Batman #500, en 1993. Valley le conçoit lui-même, poussé par le conditionnement mental du système hérité de l’Ordre de Saint-Dumas. Après avoir failli se faire corriger par Bane, il estime que la tenue classique ne suffit plus.

Résultat, une vraie armure. La cape devient plus grande, plus lourde visuellement, mais aussi plus utile, parce qu’elle lui permet de planer bien mieux que le Batman de Bruce Wayne. Même logique pour les déplacements, avec des grappins rétractables intégrés directement aux gants à la place de la dépendance au utility belt. L’idée est simple, presque agressive, tout intégrer au corps du costume.

Et la protection suit. Le Batsuit n’est plus seulement pare-balles, il encaisse comme une coque blindée, avec des projectiles qui rebondissent dessus.

Là où Batman cesse d’être Batman

Le vrai basculement, il est offensif. Azrael ajoute un lance-flammes, et surtout des Bat-Shuriken chargés par clips de 2000, capables de déchiqueter ce qu’ils touchent à très haute vitesse. On n’est plus dans l’intimidation, ni même dans le contrôle. On est dans l’armement.

C’est précisément ce que Bruce Wayne n’aurait jamais validé, à cause de sa règle de non-mise à mort. Du coup, ce costume est puissant, oui, mais il est surtout révélateur d’une cassure morale.

Pourquoi ce design divise encore aujourd’hui

Pas mal de lecteurs n’ont jamais accepté cette version. Le reproche reste le même, trente ans plus tard: ça ne ressemble pas à Batman, et ça ne sonne pas comme Batman. L’armure brillante, les armes, la surenchère visuelle, tout ça renvoie davantage à l’excès des années 1990 qu’au vigilante sombre de Gotham.

Mais le rejet n’a jamais été total. Une vraie base culte s’est formée autour de cette période, justement parce qu’elle incarne à fond l’esthétique comics des années 90. Et ses apparitions dans les jeux Batman: Arkham ont entretenu cette nostalgie. Ce n’est sans doute pas le costume définitif de Batman. En revanche, comme symptôme d’une époque, il reste redoutablement parlant.