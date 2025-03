Pour un Batman plus justicier que sombre chevalier dans l’univers DCU

Il est temps pour Batman dans l'univers DC de se montrer davantage comme le justicier masqué qu'il est vraiment, plutôt que de se perdre dans les ténèbres de son alter ego, le Chevalier Noir.

Tl;dr Le DC Universe pourrait remplacer le MCU avec le bon Batman.

Les versions passées de Batman étaient sombres et réalistes, limitant la créativité.

Une nouvelle approche plus légère et plus fidèle au personnage de Batman est nécessaire.

Le DC Universe : un nouvel espoir pour Batman ?

Avec le récent succès de Creature Commandos sur Max et la sortie prochaine de Superman de James Gunn le 11 juillet, le DC Universe semble être sur la bonne voie. Malgré des réactions mitigées face à la bande-annonce initiale de Superman, la majorité des fans se montrent prudemment optimistes quant à l’univers cinématographique DC renouvelé par James Gunn et Peter Safran.

Un Batman différent pour le DC Universe

L’échec de Zack Snyder avec son Batman meurtrier a montré que le succès du DC Universe dépendra de la façon dont Gunn et Safran aborderont le personnage. Ils devront en effet proposer un Batman plus optimiste, loin de l’aspect sombre et solitaire qui a été privilégié jusqu’à présent.

Ainsi, plutôt que de se baser sur le Batman de The Dark Knight Returns, qui a été une source d’inspiration majeure pour les précédents films, les réalisateurs devraient explorer d’autres aspects de ce personnage riche de 86 ans d’histoire.

Un Batman plus léger et moins réaliste

La tendance à rendre Batman plus réaliste a souvent conduit à éliminer les éléments fantastiques du personnage. Or, dans son incarnation de base, Batman évolue dans un monde où l’extraterrestre, le surnaturel et la magie existent. Il serait donc intéressant de retrouver ces éléments dans les futurs films du DC Universe.

Un Batman plus léger serait également plus cohérent avec l’idée d’un homme en costume de chauve-souris luttant aux côtés de dieux. C’est pourquoi la version de Batman proposée par la série animée Batman the Animated Series pourrait servir de modèle pour le DC Universe.

Un Batman fidèle à sa nature de héros

La série animée a en effet présenté un Batman sérieux mais jamais morose, capable de passer du rôle de justicier à celui de détective en un clin d’œil. Ce Batman a recours à la violence, mais n’en dépend pas. Son objectif principal est d’aider les criminels, de les guérir plutôt que de les éliminer. En outre, ce Batman s’intègre parfaitement dans un univers de super-héros plus vaste, comme il l’a démontré dans Justice League et Justice League Unlimited.

Avec le DC Universe, James Gunn et Peter Safran ont l’opportunité de faire entrer un Batman plus complet et plus fidèle à sa nature de héros sur grand écran. Si les premiers signes indiquent une approche plus légère de Superman, il y a de bonnes chances que Batman suive la même voie.