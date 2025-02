Un acteur de The Batman connaît l’histoire de la suite à venir, mais le scenario se fait toujours attendre

Un des acteurs de The Batman est déjà au courant de l'histoire de la suite à venir, mais où est donc le scénario ?

Le voile se lève sur The Batman Part II

Andy Serkis, l’acteur vétéran qui a marqué l’univers The Batman, a dévoilé lors d’une session à MEGACON Orlando qu’il connaît l’intrigue de la suite très attendue du film. C’est lors de la campagne promotionnelle du film The Penguin que Serkis a eu l’occasion de s’entretenir avec le réalisateur Matt Reeves sur The Batman Part II.

Des retards répétés

Malgré l’annonce du film en 2022, la suite du The Batman a connu de nombreux retards, repoussant sa sortie à plusieurs reprises. Actuellement, la date de sortie est fixée à octobre 2027. En décembre dernier, James Gunn, co-directeur des studios DC, a attribué ce retard à l’absence d’un « scénario complet ».

Une production en attente

Reeves prévoit de commencer la production de The Batman Part II cette année, mais aucune date précise n’a été fixée. Robert Pattinson, l’interprète de Batman, prépare actuellement le tournage du film The Odyssey de Christopher Nolan. Cela signifie que The Batman Part II devra attendre la fin de cette production.

Un avenir prometteur pour The Batman Part II

Malgré ces retards, la dernière mise à jour de Serkis laisse entrevoir un avenir prometteur pour The Batman Part II. Selon lui, Reeves aurait réussi à élaborer l’histoire. Il ne reste plus qu’à finaliser le scénario. Le premier opus de The Batman ayant connu un grand succès en salle, les fans attendent avec impatience le retour du justicier masqué face aux plus grands méchants de Gotham.