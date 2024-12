The Batman : la réponse parfaite de Robert Pattinson concernant le retard de la suite

Le comédien britannique Robert Pattinson s'exprime sur le retard lié à la suite du film The Batman du réalisateur Matt Reeves.

Tl;dr Robert Pattinson ironise sur le retard de The Batman 2.

Le film n’a toujours pas de scénario complet malgré son annonce en 2022.

Robert Pattinson participera à un autre projet majeur avec Christopher Nolan.

Une longue attente qui fait sourire Robert Pattinson

L’acteur phare de The Batman, Robert Pattinson, ne manque pas d’humour face aux nombreux retards de la suite du film. Il plaisante en déclarant qu’il sera presque à la retraite lors de la finalisation de la trilogie prévue par le réalisateur Matt Reeves. Pattinson, qui doit reprendre son rôle de Bruce Wayne dans The Batman 2 prévu pour 2026, a fait ces remarques lors d’un entretien avec The New York Times.

Un retard qui s’accumule

Robert Pattinson a déclaré, avec un ton sarcastique, qu’il pourrait envisager la retraite à l’issue du tournage de la suite de The Batman. Le film a connu plusieurs contretemps depuis son annonce en 2022, suite au succès du premier opus qui a généré 772,3 millions de dollars de recettes mondiales. Malgré l’annonce rapide d’une suite par Warner Bros. Pictures, The Batman 2 semble prendre du retard.

Un scénario toujours en développement

Alors que la série télévisée The Penguin a connu un succès cette année, ajoutant une victoire supplémentaire à la « Batman Epic Crime Saga » de Matt Reeves, le prochain film semble prendre son temps. The Batman 2 n’a pas encore de scénario finalisé. Jeffrey Wright, qui incarne Jim Gordon, a récemment dévoilé qu’il n’a pas eu de nouvelles de Matt Reeves depuis un certain temps.

Robert Pattinson et Christopher Nolan, une collaboration renouvelée

Pendant que Matt Reeves et son équipe s’affairent sur The Batman 2, l’acteur Robert Pattinson a signé pour d’autres projets d’envergure. L’acteur retrouvera Christopher Nolan, le réalisateur de Tenet, pour un nouveau projet mystérieux prévu pour juillet 2026. Pattinson est annoncé comme l’un des acteurs principaux du film de Christopher Nolan, dont le début de production est prévu pour la première moitié de 2025.

La remarque de Robert Pattinson, bien qu’ironique, souligne l’attente frustrante pour The Batman 2. Si le film conserve sa date de sortie prévue en octobre 2026, Robert Pattinson aura 40 ans lorsque les spectateurs le verront revêtir à nouveau le costume de Batman. Ce n’est certes pas l’âge de la retraite, mais c’est tout de même plus vieux que Christian Bale, qui avait 38 ans lorsqu’il a conclu son mandat en tant que Batman en 2012. Robert Pattinson devra probablement jouer dans un autre film Batman après le deuxième film de Matt Reeves, ce qui pourrait l’amener jusqu’à la mi-quarantaine.