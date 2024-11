Robert Pattinson dans le nouveau film de Christopher Nolan : quel impact pour la suite de Batman ?

Malgré le tournage de The Batman 2, le réalisateur Christopher Nolan va faire appel à Robert Pattinson pour son nouveau film.

Tl;dr Robert Pattinson rejoint le prochain film de Christopher Nolan.

Robert Pattinson pourrait retarder le tournage de The Batman 2.

Le tournage du nouveau film de Christopher Nolan devrait commencer en 2025.

Christopher Nolan mise sur Robert Pattinson

Robert Pattinson, star du grand écran, rejoint le prochain projet cinématographique de Christopher Nolan. Il fera partie d’une distribution étoilée qui comprend déjà Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya et Lupita Nyong’o. Selon le The Hollywood Reporter, Pattinson, Damon, Hathaway et Holland seront les protagonistes principaux de ce film, tandis que Nyong’o et Zendaya joueront des rôles secondaires.

Ce projet, encore mystérieux, marquera la seconde collaboration de Pattinson avec Nolan. Il avait précédemment joué dans le film de Nolan de 2020, Tenet, interprétant Neil aux côtés du Protagoniste de John David Washington. Universal a fixé une date de sortie à la mi-juillet pour le dernier film de Nolan, le positionnant comme l’un des piliers majeurs du studio pour cet été.

Des conséquences possibles pour The Batman 2

Il est bien connu que Robert Pattinson est censé jouer un rôle principal dans un autre film très attendu de 2026 : The Batman 2, réalisé par Matt Reeves. Cependant, le The Hollywood Reporter a noté dans son rapport sur le rôle de Pattinson dans le nouveau film de Nolan que « rien n’est proche d’être planifié » en ce qui concerne le calendrier de production de The Batman 2. Ce qui pourrait impliquer un retard dans le démarrage de la production de ce second volet.

En effet, la participation de Pattinson à un nouveau projet de Nolan pourrait poser problème pour The Batman 2. Il est peu probable que l’acteur ait accepté de jouer dans le projet de Nolan à moins d’avoir du temps libre durant la « première moitié de 2025 », période visée par le réalisateur pour débuter le tournage. Les productions de Nolan s’étalent généralement sur plusieurs mois, comme cela a été le cas pour Tenet (de mai à novembre 2019) et Oppenheimer (de février à mai 2022).

Anticipation et incertitude pour The Batman 2

Il est possible que The Batman 2 reste sur la bonne voie et commence sa production « au début de 2025 », mais les dernières mises à jour suggèrent le contraire. Non seulement la suite de DC Comics n’a pas de scénario complet, mais son acteur principal accepte un autre rôle de haut niveau. Il est de plus en plus probable que The Batman 2 rencontre d’autres retards avant de pouvoir démarrer. Néanmoins, cela ne signifie pas nécessairement que sa date de sortie en octobre 2026 sera repoussée. Pattinson pourrait théoriquement tourner le film de Nolan dans la première moitié de l’année prochaine, prendre une pause, puis se consacrer à Batman dans la seconde moitié de 2025.