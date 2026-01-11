Le rôle de Sebastian Stan dans The Batman II enfin dévoilé, et il fait sensation

Le rôle attribué à Sebastian Stan dans le très attendu The Batman Part II vient d’être dévoilé. Cette révélation suscite déjà l’enthousiasme des fans, qui jugent ce choix particulièrement adapté à l’univers sombre du film.

Un casting qui fait monter l’attente autour de Gotham

Alors que l’année 2026 débute à peine, le projet de Matt Reeves, « The Batman Part II », ne cesse d’alimenter la curiosité des fans. À mesure que les annonces se succèdent, une certitude se confirme : la nouvelle incursion de Robert Pattinson dans la peau du Chevalier Noir risque bien de faire date. Dernière révélation en date : l’arrivée de Sebastian Stan, fraîchement rejoint par Scarlett Johansson, tous deux anciens piliers du Marvel Cinematic Universe. Si le mystère reste entier autour du rôle confié à Johansson, il n’en va pas de même pour Stan.

Sebastian Stan : l’atout maître pour Harvey Dent ?

Selon la lettre Heatvision du très sérieux The Hollywood Reporter, l’acteur prêtera ses traits au célèbre procureur idéaliste de Gotham, Harvey Dent. Un personnage dont le destin tragique – un visage défiguré et une bascule vers la schizophrénie criminelle sous le nom de Double-Face – fascine depuis toujours. S’il subsiste une incertitude sur le point de savoir si le film nous plongera d’emblée dans la double personnalité du personnage ou s’attardera d’abord sur sa nature vertueuse, tout porte à croire que ce choix de casting n’est pas anodin.

L’héritage compliqué du rôle et les promesses Reeves

Il faut dire que sur grand écran, le mythe de Double-Face n’a jamais trouvé son parfait équilibre. Les amateurs se souviennent sans doute que ni la version suave, mais éphémère campée par Billy Dee Williams, ni la performance explosive, mais unidimensionnelle de Tommy Lee Jones, n’ont réellement honoré toute la complexité du personnage. Même la transformation brutale imaginée par Christopher Nolan pour Aaron Eckhart dans « The Dark Knight » n’avait pu offrir à Harvey Dent tout l’espace qu’il mérite. Cette fois, difficile d’imaginer Matt Reeves négliger cette dualité, lui qui avait accordé tant de soin au Riddler (Paul Dano) ou au Penguin (Colin Farrell) dans son précédent opus.

Pour certains observateurs avertis, les qualités d’interprète de Sebastian Stan pourraient bien faire toute la différence :

Son jeu nuancé entre ombre et lumière aperçu dans « A Different Man » ;

Sa capacité à camper des personnages déchirés ou sociopathes ;

L’expérience acquise chez Marvel avec le Soldat de l’hiver.

Des attentes qui grimpent avant même les premières images

L’annonce s’ajoute à un ensemble déjà très solide : aux côtés de Scarlett Johansson dont le rôle reste entouré de secret et du retour attendu de Barry Keoghan en Joker, c’est peu dire que Gotham City attire tous les regards. Reste désormais à voir si ce nouvel élan saura donner à Two-Face – et plus largement au film – cette dimension émotionnelle et dramatique tant recherchée par les fans. Un enjeu majeur pour un projet déjà sous haute tension…