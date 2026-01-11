Le plus gros échec de Disney en 2025 conquiert enfin les spectateurs en streaming

Après un démarrage décevant au box-office en 2025, le film de Disney connaît aujourd’hui une seconde vie sur les plateformes de streaming, où il parvient enfin à séduire un public plus large et à attirer l’attention.

Un revers cinglant pour Disney au box-office

À l’heure où les grandes productions hollywoodiennes voient leur succès se mesurer en centaines de millions de dollars, le cas de Tron: Ares fait figure d’avertissement. Attendu depuis plus d’une décennie, ce nouvel opus n’a engrangé que 142 millions de dollars à l’international, très loin du seuil de rentabilité fixé par son budget de plus de 200 millions. Dès le week-end de sortie, le constat était implacable : le film porté par Jared Leto, sous la direction de Joachim Rønning, n’a pas su mobiliser les foules. Pour certains observateurs, cette déconvenue place même l’acteur dans la catégorie peu enviée des « poisons du box-office ».

L’effet streaming : un sursaut tardif ?

Pourtant, l’histoire ne s’arrête pas à ce revers initial. Débarqué sur la plateforme Disney+ début janvier, Tron: Ares a rapidement atteint la première place des contenus les plus visionnés selon FlixPatrol, dépassant même les mastodontes que sont « Avatar » et « Avatar : La Voie de l’eau ». Un signal encourageant pour le studio qui voit, dans ce rebond numérique, une maigre consolation après une telle déroute commerciale. Toutefois, difficile d’évaluer si ce regain d’intérêt suffira à compenser l’ampleur des pertes encaissées.

Casting étoilé et ambitions contrariées

Avec un casting impressionnant réunissant notamment Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan, ou encore la participation remarquée de Jeff Bridges, sans oublier une bande originale signée par le groupe emblématique Nine Inch Nails, tous les ingrédients semblaient réunis pour susciter l’adhésion du public. Le scénario proposait un angle inédit : l’incursion d’un programme ultra-sophistiqué dans notre réalité, incarné par un Jared Leto en quête de rédemption artistique.

Voici les éléments majeurs qui n’auront pourtant pas suffi :

Casting prestigieux, mais accueil tiède du public.

Bande-son ambitieuse sans écho populaire.

Narration innovante, mais peu mobilisatrice.

L’avenir compromis de la saga Tron ?

Au vu des résultats décevants et malgré une audience grandissante en streaming, la stratégie de Disney semble désormais claire : mettre en pause toute nouvelle tentative autour de cette franchise emblématique des années 1980. Reste à savoir si ce regain ponctuel sur Disney+ transformera durablement l’image ternie du projet ou s’il ne s’agira que d’un simple baroud d’honneur avant l’oubli. Les nostalgiques pourront toujours se tourner vers les éditions physiques – 4K, Blu-ray ou DVD – disponibles chez Amazon pour prolonger leur immersion… mais quant à retrouver un jour une suite en salles ? Rien n’est moins sûr.