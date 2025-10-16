Tron – Pourquoi une nouvelle suite reste improbable malgré les récentes allusions

Malgré l’apparition d’une suite suggérée autour du personnage d’Ares, les perspectives de voir un quatrième film Tron se concrétiser semblent faibles. Les incertitudes entourant la production et l’absence d’annonces officielles freinent l’espoir des fans.

Tl;dr Échec commercial pour Tron: Ares au box-office.

au box-office. L’avenir de la franchise Tron au cinéma compromis.

au cinéma compromis. Disney privilégie de nouveaux projets originaux.

Le destin incertain de la franchise Tron

Le verdict du box-office est sans appel pour Tron: Ares : malgré une attente réelle chez les passionnés, le film n’aura pas su convaincre un public plus large. Dès son lancement, la production n’a engrangé que 33,2 millions de dollars sur le marché domestique, un démarrage nettement en deçà des espérances de Disney. Cette performance mitigée s’ajoute à une réception critique tiède, confirmant ainsi une tendance déjà observée lors des précédents opus.

Une saga qui peine à trouver sa place

Depuis son origine, Tron n’a jamais réussi à se hisser au rang de « blockbuster » incontournable, contrairement à d’autres licences estampillées Disney. Malgré des atouts indéniables – une esthétique visuelle marquante, des bandes originales saisissantes – la série n’a su toucher qu’un cercle restreint d’aficionados. Le constat est aujourd’hui partagé en interne : plusieurs sources citées par The Hollywood Reporter estiment que « Tron va probablement quitter la scène du grand écran », faute de résultats suffisants pour justifier de nouveaux investissements.

Un avenir cinématographique compromis… et la piste du streaming bouchée

La déception autour de Tron: Ares ne se limite pas à ses scores financiers. Avec un budget de production avoisinant les 180 millions de dollars – hors frais marketing –, le film s’inscrit dans une logique de dépenses difficile à tenir pour une franchise qui n’a jamais percé auprès des jeunes générations. L’espoir de relancer la machine, notamment par un éventuel projet de série sur Disney+, semble lui aussi compromis. La plateforme réduit actuellement ses ambitions en matière de contenus coûteux ; il ne reste qu’une seule série Star Wars en préparation (Ahsoka, saison 2), tandis que Marvel resserre également la voilure. L’idée d’un renouveau de Tron sur le petit écran paraît ainsi peu probable.

Disney change son fusil d’épaule

Face à ces déconvenues, Disney semble tourner la page pour mieux se concentrer sur des franchises solides et des créations inédites. Les prochains mois verront arriver de nouveaux épisodes de Star Wars et Marvel, mais aussi des productions originales censées attirer les jeunes spectateurs. Pour certains, c’est peut-être le bon moment pour laisser reposer une marque dont le potentiel n’a jamais totalement explosé au box-office. Les initiatives à venir tenteront donc, peut-être, de surprendre là où la nostalgie n’a pas suffi à rallumer la flamme.