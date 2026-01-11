La suite de Godzilla Minus One annoncée pour 2026 aux États-Unis, avec un nouvel aperçu dévoilé

Le prochain volet de la saga Godzilla Minus One a désormais une date de sortie officielle aux États-Unis, fixée à 2026. Un nouvel aperçu du film vient également d’être dévoilé, attisant l’attente des fans américains.

Tl;dr Sortie mondiale de Godzilla Minus Zero en novembre 2026.

en novembre 2026. Réalisateur Takashi Yamazaki revient, intrigue gardée secrète.

Nouveaux projets majeurs pour l’univers Godzilla.

Une sortie mondiale inédite pour Godzilla

Le géant du cinéma japonais, TOHO, franchit une nouvelle étape historique avec la sortie simultanée, ou presque, de son prochain opus : Godzilla Minus Zero. Ce film, suite attendue du phénomène mondial Godzilla Minus One, sera projeté au Japon dès le 3 novembre et débarquera en Amérique du Nord le 6 novembre. Cette synchronisation marque un tournant pour la franchise, longtemps cantonnée à des sorties différées selon les continents.

L’après Godzilla Minus One : une dynamique relancée

Porté par le succès critique et commercial retentissant de Godzilla Minus One, sans doute l’une des productions les plus marquantes de l’histoire septuagénaire de la saga, TOHO capitalise sur cet élan. L’annonce rapide d’une suite n’aura surpris personne, tant le retour du monstre géant s’inscrit dans une stratégie assumée d’expansion à grande échelle. D’ailleurs, après avoir décroché un Oscar — un fait rare pour ce type de franchise — le rayonnement international du personnage semble plus fort que jamais.

Un réalisateur fidèle et des détails sous silence

À la manœuvre, on retrouve à nouveau Takashi Yamazaki, qui officiera non seulement comme réalisateur mais aussi en tant que scénariste et superviseur des effets spéciaux. Cependant, si l’engouement monte déjà d’un cran parmi les fans, il faut reconnaître que les informations sur l’intrigue restent verrouillées. Ni confirmation officielle d’une suite directe, ni révélation sur le contenu : tout est fait pour entretenir le mystère autour de ce nouvel épisode. Ce qui est certain, c’est que la production mobilise une équipe de renom avec ROBOT aux commandes et SHIROGUMI Inc. pour les effets visuels.

L’univers Godzilla : ambitions mondiales et nouveaux horizons

Godzilla Minus Zero ne sera pas isolé dans l’écosystème tentaculaire du kaiju japonais. Les amateurs noteront :

L’arrivée prochaine d’une saison 2 pour la série Monarch: Legacy of Monsters .

. L’annonce du film événement Godzilla x Kong: Supernova , attendu pour mars 2027.

, attendu pour mars 2027. L’officialisation d’un plan d’expansion colossal chiffré à un milliard de dollars.

Autant dire que la « vague » Godzilla n’est pas près de retomber ; elle semble même promise à déferler sur tous les écrans dans les années à venir.