Monarch: Héritage des Monstres Saison 2 : Confirmation, casting, tout ce que nous savons

Tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de Monarch: Legacy Of Monsters - confirmation, casting et plus encore !

Tl;dr La saison 2 de la série « Monarch: Legacy of Monsters » est confirmée.

Amber Midthunder rejoint le casting de la nouvelle saison.

La série pourrait explorer davantage l’univers de King Kong dans la saison 2.

Un avenir prometteur pour « Monarch: Legacy of Monsters »

Après une première saison réussie, la série Monarch: Legacy of Monsters d’Apple TV+ revient pour une deuxième saison. Cette série, qui se déroule dans l’univers de Godzilla créé par Legendary Pictures, met en scène deux frères qui découvrent le lien secret de leur famille avec l’organisation Monarch, informée de l’existence des monstres géants depuis des générations. Monarch: Legacy of Monsters se positionne comme un pont entre les différents films de l’Univers des Monstres.

Un nouveau visage pour la saison 2

La production de la deuxième saison étant déjà en cours, l’actrice Amber Midthunder, connue pour son rôle dans le film Prey de 2022, a été confirmée comme nouvelle membre du casting. Elle incarnera Isabel, décrite comme une « businesswoman intelligente et puissante« .

Une deuxième saison et des spin-offs en préparation

La confirmation de la deuxième saison a été annoncée par Apple TV+ en avril 2024, quelques mois après la fin de la première saison et quelques semaines après la sortie du blockbuster Godzilla x Kong: The New Empire. L’annonce a également révélé que d’autres spin-offs de l’Univers des Monstres étaient en préparation.

Un retour possible pour King Kong ?

La fin de la première saison de Monarch: Legacy of Monsters a laissé entrevoir la possibilité d’un focus sur le personnage de King Kong dans la deuxième saison. Bien que rien ne soit confirmé pour l’instant, Kong pourrait être le moyen idéal de poursuivre la série, surtout avec l’introduction de nouvelles informations provenant de Godzilla x Kong: The New Empire.