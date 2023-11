Monarch: Legacy of Monsters Saison 2 – Tout ce que nous savons

Monarch: Legacy of Monsters d'Apple TV+ est une exploration du MonsterVerse qui s'étend sur plusieurs générations. Cependant, est-ce qu'une deuxième saison est prévue ?

Tl;dr La série Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters explore l’univers des monstres.

Elle pourrait avoir une deuxième saison malgré l’absence de confirmation officielle.

La série sert de lien entre les différents films de l’univers Monsterverse.

Une deuxième saison pourrait se concentrer sur le personnage de Kong.

Monarch: Legacy of Monsters, une exploration générationnelle

La série originale d’Apple TV+, Monarch: Legacy of Monsters, a frappé fort avec sa première saison. Située dans l’univers cinématographique de Legendary Pictures, la série se déroule après la bataille de Godzilla contre les MUTOS à San Francisco. Elle suit deux frères qui découvrent le lien secret de leur famille avec l’organisation Monarch, qui connaît l’existence de monstres géants depuis des générations. La série sert de passerelle entre les nombreux films de l'”univers des monstres”.

Une deuxième saison en vue ?

Même si la série est encore récente, les premiers retours sont largement positifs. Cela laisse envisager une deuxième saison, bien que rien n’ait encore été officiellement confirmé. A ce stade, le mystère reste entier concernant la suite possible pour Monarch: Legacy of Monsters. Cependant, il est important de noter que contrairement à d’autres succès d’Apple TV+ qui sont des projets indépendants, Monarch s’inscrit dans une franchise beaucoup plus grande qui pourrait évoluer et s’ajuster au gré des nouveaux films ou séries.

Monarch: Legacy Of Monsters et le Monsterverse

L’un des aspects les plus importants de Monarch: Legacy of Monsters est qu’elle s’intègre non seulement dans le Monsterverse, mais sert aussi de passerelle entre les différentes générations présentées dans les films jusqu’à présent. La série explore les origines de l’organisation Monarch et explique également les origines de Godzilla dans la chronologie du Monsterverse.