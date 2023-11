Godzilla établit un nouveau record sur Rotten Tomatoes pour le Monsterverse

La future série Apple TV+, Monarch: Legacy of Monsters, avec Kurt et Wyatt Russell, jouant les rôles principaux dans l'univers de Godzilla, bat un record sur Rotten Tomatoes. Quel est ce record, vous demandez-vous peut-être ?

Tl;dr Monarch: Legacy of Monsters bat un record Rotten Tomatoes.

La série est la sixième entrée dans la franchise Monsterverse.

Elle obtient 90% sur Rotten Tomatoes, le score le plus élevé de la franchise.

La série offre un aperçu de l’organisation de recherche secrète Monarch.

Record battu par Monarch: Legacy of Monsters

La nouvelle série tant attendue de Apple TV+, Monarch: Legacy of Monsters, a établi un nouveau record sur le site de critiques Rotten Tomatoes. C’est la sixième création de la franchise Monsterverse, qui s’est enrichie de quatre films et deux émissions de télévision depuis le lancement du film Godzilla en 2014.

Un casting attrayant

La série, qui décrit les secrets de l’organisation de recherche mystérieuse Monarch sur deux chronologies différentes, met en vedette le duo père-fils Kurt et Wyatt Russell. Ils sont accompagnés d’Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm et Joe Tippett.

Une note record sur Rotten Tomatoes

Après avoir recueilli un score impressionnant de 90% sur Rotten Tomatoes, basé sur 29 critiques, la première saison de Monarch: Legacy of Monsters a été officiellement certifiée “Fresh”. Elle devient ainsi la quatrième des six titres de la Monsterverse à recevoir cette distinction, les seuls à ne pas l’avoir obtenue étant Godzilla: King of the Monsters de 2019 et l’émission animée Skull Island de 2023.

Comparaison avec le reste de la Monsterverse

Malgré ce score record, il est important de noter que Rotten Tomatoes agrège généralement moins de critiques pour les titres télévisés que pour les sorties en salle. Ainsi, les scores des films Godzilla et Kong sont basés sur plus de 300 critiques chacun, ce qui rend leurs scores statistiquement plus significatifs. Cependant, le score élevé de Monarch: Legacy of Monsters ne garantit pas nécessairement un accueil plus positif de la part du grand public.