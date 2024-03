Pourquoi Godzilla ne mange jamais dans ses films ?

Figure emblématique de la culture populaire, Godzilla est souvent représenté en train de détruire des quartiers entiers et de combattre d'autres monstres, mais on ne le voit jamais manger, et il y a une bonne raison à cela.

Godzilla, le monstre cinématographique japonais de renommée internationale, créé par la société de divertissement Toho en 1954, a une particularité qui le distingue des autres monstres du grand écran : il ne mange jamais. En effet, depuis ses origines jusqu’à ses apparitions dans l’Univers de Monstres de Legendary, en passant par le récent film de Takashi Yamazaki, Godzilla Minus One, l’absence de scènes de repas est une constante.

Un monstre qui ne mange pas ?

Si le personnage de Godzilla a connu de nombreuses variations au fil des ans, cette spécificité a toujours été conservée. Sa bouche sert principalement à déclencher son souffle atomique, bien qu’il utilise également ses mâchoires pour mordre ses adversaires. Contrairement à d’autres monstres comme King Kong, Godzilla ne se nourrit pas de nourriture, du moins pas au sens traditionnel du terme.

La radiation comme source d’énergie

Le fait que Godzilla ne mange pas remonte aux racines même du personnage. Il tire en effet sa puissance des radiations, ce qui découle directement de l’origine du monstre. La première version de Godzilla chez Toho était une allégorie des armes nucléaires, notamment la destruction d’Hiroshima et de Nagasaki. Dans les films de Toho et de l’Univers de Monstres, Godzilla recherche des sources de radiation pour survivre et reconstituer son énergie.

Une exception à la règle

Toutefois, le film Godzilla de 1998, réalisé par Roland Emmerich avec Matthew Broderick dans le rôle principal, déroge à cette règle. Il s’agit du seul film où le monstre est explicitement montré en train de manger de la nourriture non radioactive, en l’occurrence un grand tas de poissons. Néanmoins, ce film n’a pas été bien accueilli par la critique et le public, comme en témoigne son score décevant de 20% sur Rotten Tomatoes.