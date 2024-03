Christopher Nolan acclame brillamment Godzilla Minus One

Le film Godzilla Minus One du réalisateur japonais Takashi Yaazaki a totalement convaincu le réalisateur britannico-américain Christopher Nolan.

Tl;dr Christopher Nolan a été séduit par Godzilla Minus One.

Godzilla Minus One s’est vu décerner l’Oscar des meilleurs effets visuels, devenant le premier film japonais nommé dans cette catégorie.

Un nouveau film de Godzilla, Godzilla x Kong: The New Empire, sortira le 29 mars 2024.

Takashi Yamazaki envisage une suite pour Godzilla Minus One explorant les séquelles de la résurgence de Godzilla.

Christopher Nolan admire Godzilla Minus One

Christopher Nolan, le réalisateur acclamé aux multiples genres, s’est récemment entretenu avec Takashi Yamazaki, le réalisateur de Godzilla Minus One. Le célèbre réalisateur a exprimé son admiration pour le film de kaiju sorti en 2023, qui a également été salué par la critique.

Une rencontre de titans

L’entretien a eu lieu lors d’une rencontre organisée par Bitters End, le distributeur japonais du film Oppenheimer. Les deux réalisateurs ont ainsi eu l’occasion d’échanger leurs impressions sur leurs œuvres respectives, toutes deux reconnues lors de la cérémonie des Oscars en 2024.

Une critique élogieuse

Christopher Nolan n’a pas tari d’éloges pour Godzilla Minus One. Pour lui, le film parvient à allier avec brio le spectacle attendu d’un film de Godzilla et la profondeur humaine des précédentes réalisations de Takashi Yamazaki. Il a déclaré :

J’ai regardé Godzilla Minus One et j’ai trouvé que c’était un film formidable… Il y avait une merveilleuse profondeur dans les personnages et un merveilleux sens de l’histoire que j’ai vraiment apprécié.

Le retour de Godzilla

Le retour de Godzilla sur grand écran a surpris les spectateurs en 2023. La bête est prête à prendre la tête d’une équipe colossale dans Godzilla x Kong: The New Empire, prévu pour le 29 mars. Takashi Yamazaki laisse entendre que la suite pourrait explorer les séquelles physiques et mentales laissées par la résurgence de Godzilla.