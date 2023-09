Godzilla Minus One : le Roi des Monstres va de nouveau terrifier le Japon

Toho Studios et ROBOT du groupe Imagica dévoilent Godzilla Minus One, un remake moderne du célèbre film dédié au terrible kaiju.

Écrit et réalisé par Takashi Yamazaki (The Eternal Zero, The Great War of Archimedes, Yokaipedia) pour Toho Studios et ROBOT, Godzilla Minus One verra le Japon d’après-guerre confronté à une nouvelle menace qui prendra la forme de Godzilla.

Le pire désespoir de l’histoire frappe à nouveau le Japon ! Après la guerre, le pays est réduit à néant. Godzilla apparaît et plonge celui-ci dans un état critique. La situation la plus désespérée de l’histoire du Japon. Qui ? Et comment ? Le Japon va-t-il s’en sortir ?

Un trailer pour Godzilla Minus One

Si Godzilla Minus One n’est pas une suite de Shin Godzilla, le ton du film demeure toujours aussi sombre et sérieux. Alors que l’avenir de Godzilla au Japon s’annonce très prometteur avec Godzilla Minus One, le MonsterVerse de Legendary continue lui aussi de grandir et de s’étendre. Non seulement nous avons eu droit au premier spin-off télévisé animé de la franchise avec Skull Island, mais la licence est prête à revenir au cinéma avec Godzilla x Kong : The New Empire, où les deux gigantesques icônes seront confrontées à une menace comme jamais auparavant.

Godzilla Minus One sera diffusé au Japon le 3 novembre prochain, pour célébrer le 70ème anniversaire de la licence, puis aux États-Unis le 1er décembre 2023. A noter qu’une ne sortie française n’est pas encore programmée. Le casting est composé de Ryunosuke Kamiki (Kōichi Shikishima), Minami Hamabe (Noriko Ōishi), Yuki Yamada (Shirō Mizushima), Munetaka Aoki (Sōsaku Tachibana), Hidetaka Yoshioka (Kenji Noda), Sakura Ando (Sumiko Ōta) et Kuranosuke Sasaki (Yōji Akitsu).