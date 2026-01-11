Sept ans après « L’Ascension de Skywalker », les Sith sur le point de revenir dans Star Wars ?

Sept ans après la sortie de « L’Ascension de Skywalker », l’univers Star Wars semble prêt à réintégrer les Sith dans ses intrigues. Des indices récents suscitent interrogations et spéculations chez les fans sur un possible retour des seigneurs obscurs.

Un anniversaire galactique sous le signe du sabre laser

En 2027, la franchise Star Wars fêtera un demi-siècle d’aventures spatiales. Pour célébrer cet événement, Lucasfilm mise gros avec Star Wars: Starfighter, un nouveau film réalisé par Shawn Levy. Le casting promet une distribution éclatante, où Ryan Gosling se retrouve à protéger une adolescente sensible à la Force (Flynn Gray) et sa mère (Amy Adams) contre de mystérieuses forces menées par Matt Smith et Mia Goth. Peu d’informations concrètes ont filtré sur l’intrigue, mais un détail a déjà mis la communauté en ébullition : un duel au sabre laser, dont une partie aurait même été tournée par Tom Cruise, venu en visite sur le plateau.

L’héritage complexe des Sith et des Jedi

Ce duel n’est pas anodin. Installé cinq ans après les événements de Rise of Skywalker, le récit pourrait bien raviver une tension emblématique entre Jedi et potentiels adversaires obscurs. Si la tradition accorde les sabres lasers aux Jedi et aux Sith, la récente série Disney+ a introduit des nuances avec les personnages de Baylan Skoll ou Shin Hati, armés de lames orange pour marquer leur différence avec les Sith traditionnels. La question plane donc : ce nouvel affrontement signale-t-il le retour des légendaires Sith, ou marque-t-il l’émergence d’une nouvelle génération de « dark Jedi » ?

Sith ou dark Jedi : quelle menace pour Rey et l’ordre nouveau ?

Si les antagonistes manient, eux aussi, le sabre, plusieurs scénarios se dessinent. Il peut s’agir :

D’anciens Jedi tombés du côté obscur (« dark Jedi »)

D’un renouveau du culte Sith hors lignée Darth Bane

D’opportunistes guidés par des artefacts comme les anciens Holocrons Sith

La notion même de « dark Jedi » interroge dans cette période où Rey n’a eu que peu de temps pour former ses disciples, rendant improbable l’apparition soudaine de traîtres majeurs. Quant aux Sith, leur retour bouleverserait les équilibres esquissés depuis la prophétie du « Choisi », mais il reste possible que le scénario s’oriente vers une version « pré-Bane » du culte.

Nouveaux horizons pour la mythologie Star Wars ?

Reste à savoir qui croisera le fer lors de cette scène-clé — le mystère demeure autour des rôles de Matt Smith, Mia Goth, voire d’autres figures non révélées. La rumeur prête à Mia Goth un potentiel saisissant pour incarner une antagoniste façon Darth Maul. Cette orientation offrirait à la nouvelle trilogie l’occasion de renouveler sa mythologie en opposant un ordre Jedi renaissant à une résurgence sombre, sans jamais ternir l’aura unique des figures historiques telles que Palpatine ou Vador. Bref, alors que chaque information distillée attise les spéculations, un vent d’excitation souffle déjà sur cette future page galactique.