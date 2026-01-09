Une nouvelle série animée Batman va introduir un méchant DC inattendu dans son univers

La prochaine série animée consacrée à Batman s’apprête à surprendre les fans en intégrant un adversaire issu de l’univers DC rarement exploré à l’écran, promettant ainsi un renouvellement inattendu dans la galerie des ennemis du Chevalier noir.

Tl;dr La saison 3 de Batwheels accueille Professor Zoom.

accueille Professor Zoom. Dan Stevens double ce nouveau vilain.

Des épisodes axés sur des courses dans Gotham.

Une réinvention audacieuse de Gotham pour les plus jeunes

La série animée Batwheels, diffusée sur HBO Max, n’a jamais hésité à bousculer les codes des adaptations de l’univers du Chevalier Noir. Exit l’ambiance sombre des versions comme Batman: The Animated Series. Ici, la ville de Gotham se transforme en terrain de jeu, où les véhicules emblématiques de Batman acquièrent une conscience et deviennent les véritables héros d’aventures taillées pour un public familial. Cette approche ludique impose ses propres règles : oubliez la violence ou le chaos. Dans ce Gotham-là, même les antagonistes cherchent avant tout à « humilier » plutôt qu’à faire régner la terreur.

L’arrivée inattendue d’un grand méchant : Professor Zoom

À l’automne dernier, lors du panel « The Art Knight: Batman in Animation » organisé au New York Comic Con, Simon J. Smith, producteur exécutif de la série, a levé le voile sur une surprise majeure pour la saison 3. Les spectateurs verront débarquer un adversaire mythique venu non pas du panthéon habituel de Batman, mais directement des histoires du Flash : Professor Zoom, alias le Reverse-Flash. Ce vilain donnera lieu à un arc narratif composé d’une dizaine d’épisodes, entièrement centrés sur des courses effrénées à travers Gotham — un événement annoncé comme marquant dans l’histoire récente de la série.

Des voix prestigieuses pour incarner ces personnages atypiques

L’interprétation vocale s’annonce tout aussi ambitieuse : c’est l’acteur britannique Dan Stevens, connu pour ses rôles dans « The Guest » ou encore « Godzilla x Kong: The New Empire », qui prêtera sa voix au terrible Zoom. Simon J. Smith ne tarit pas d’éloges sur sa performance : « Il a adoré incarner le personnage et il a fait un travail incroyable. » L’équipe reste également fidèle à ses têtes d’affiche, avec Ethan Hawke dans le rôle de Batman. Un équilibre entre nouveauté et continuité qui nourrit l’ambition affichée par la production : faire de cette troisième saison la meilleure à ce jour.

Sculpter des méchants adaptés à un jeune public

Adapter les célèbres antagonistes gothamites n’a rien d’un exercice évident, confie Smith. Pour éviter toute dérive violente propre aux versions plus adultes, l’équipe scénaristique s’attache à transformer même les figures classiques comme Bane — devenu ici Banebuggy — en personnages animés motivés par des objectifs moins sombres : « Tout ce qu’il veut, c’est être plus grand… Il n’aspire pas à écraser qui que ce soit. » Finalement, Batwheels continue de surprendre par sa créativité et son sens aigu du divertissement familial, sans jamais perdre l’essence ludique et accessible qui a forgé son succès auprès des enfants… et parfois bien au-delà.