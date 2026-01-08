Millie Bobby Brown s’exprime enfin sur le sort d’Eleven dans Stranger Things

Après la conclusion de Stranger Things, Millie Bobby Brown s’exprime pour la première fois sur le destin de son personnage, Eleven, évoquant la fin de la série et répondant aux interrogations des fans sur sa possible survie.

Tl;dr Le destin d’ Eleven reste volontairement ambigu.

reste volontairement ambigu. Les fans débattent d’une possible illusion de Kali.

Millie Bobby Brown soutient une fin cathartique pour son personnage.

Une fin volontairement ouverte pour Eleven

C’est un final qui n’en finit pas de faire parler. La conclusion de la série phénomène Stranger Things, désormais disponible dans son intégralité sur Netflix, a offert à ses personnages principaux des épilogues marquants : si Mike se découvre écrivain, Lucas et Max choisissent la stabilité à Hawkins, tandis que Will prend un nouveau départ ailleurs et que Dustin file à l’université. Mais c’est bien le sort réservé à Eleven, incarnée par l’actrice Millie Bobby Brown, qui suscite les débats les plus intenses.

L’ambiguïté au cœur du débat des fans

Pour beaucoup, la question du véritable destin d’Eleven reste en suspens. La jeune héroïne semble se sacrifier lors de l’effondrement de l’Upside Down, mais le doute persiste. En cause : la théorie avancée par Mike, selon laquelle sa présence finale serait une illusion générée par une mourante Kali. De quoi permettre à chacun — spectateurs comme personnages — de choisir la version qui lui convient, entre adieu tragique ou espoir secret d’une vie paisible loin du chaos.

Certains internautes regrettent toutefois ce choix scénaristique, jugeant qu’un dénouement plus tranché aurait mieux convenu au parcours chaotique d’Eleven. D’autres soulignent quelques incohérences narratives, notamment sur le timing ou la capacité réelle de Kali à intervenir ainsi.

L’avis de Millie Bobby Brown sur la fin de Stranger Things

Interrogée par le site officiel Tudum, l’interprète principale confie avoir longtemps espéré cette sortie pour son personnage : « C’est tellement beau et cathartique. » Elle explique aussi : « C’était important qu’El ait enfin le contrôle sur sa propre histoire. » À propos du rôle potentiellement central de Kali dans ce twist final, elle ajoute même : « J’adore que tout ait un but et une raison. »

Voici pourquoi cette dernière saison aura marqué par sa volonté d’offrir plusieurs pistes d’interprétation :

L’espoir laissé aux proches d’El permet leur reconstruction émotionnelle.

L’ambiguïté narrative ouvre la porte à un éventuel retour inattendu.

Cet épilogue met surtout un terme symbolique à l’ère de l’Upside Down.

Bilan : une page qui se tourne (ou pas)

Alors que rien n’indique qu’un spin-off autour d’Eleven soit prévu, cette fin ouverte laisse planer une part d’inconnu. Un choix qui s’avère cohérent avec le parcours tourmenté du personnage, lui offrant enfin — peut-être — la paix tant attendue. Mais dans le monde de Hawkins comme chez les fans, rien n’est jamais complètement fini…