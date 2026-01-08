Netflix tourne en dérision les théories sur Stranger Things avec Millie Bobby Brown dans un nouveau clip

Netflix tourne en dérision les théories conspirationnistes entourant la série Stranger Things dans un nouveau clip, mettant en scène l’actrice principale Millie Bobby Brown dans un rôle central de cette séquence inédite.

Un adieu difficile à Stranger Things

Avec la conclusion de Stranger Things, une page majeure se tourne pour la plateforme de streaming Netflix. Depuis son lancement en 2016, la série créée par les frères Duffer a symbolisé le succès du géant américain, rapportant, selon certains analystes, plus d’un milliard de dollars entre 2020 et le début de la cinquième saison. Pour autant, cette fin officielle ne freine pas les spéculations : sur les réseaux sociaux, des fans passionnés continuent d’alimenter la théorie d’un mystérieux neuvième épisode caché – le fameux #conformitygate –, au point que ce mot-clé fait remonter automatiquement la série dans l’application Netflix.

Un teaser plein d’humour face aux rumeurs

Visiblement conscient de l’engouement et des rumeurs persistantes autour de sa série phare, Netflix vient de dévoiler un nouveau teaser particulièrement malicieux. Centré sur les thèmes du doute et du changement de perspective – « remettre en question tout ce que l’on croit savoir », comme l’exprime Millie Bobby Brown à l’écran – le clip multiplie les clins d’œil à #conformitygate. La vidéo n’hésite pas à jouer avec l’idée que le monde peut basculer à tout moment, une référence évidente à l’univers de Stranger Things.

L’après-Stranger Things : quels enjeux pour Netflix ?

L’enjeu est réel pour la plateforme. Après avoir profité d’une année 2025 faste – notamment grâce au phénomène KPop Demon Hunters –, elle doit convaincre qu’elle saura rebondir sans son étendard principal. Plusieurs poids lourds sont attendus en 2026 : retour des séries phares telles que Bridgerton, 3 Body Problem, ou encore One Piece. De plus, la sortie annoncée d’Enola Holmes 3, où figure justement Millie Bobby Brown, n’est pas étrangère à sa présence dans ce teaser stratégique.

L’offre se diversifie pour séduire les abonnés

Pour rassurer et fidéliser sa communauté alors que s’éteint un monument du catalogue, Netflix mise désormais sur une programmation éclectique et ambitieuse. Cette nouvelle bande-annonce, aux allures féériques, met en avant :

L’arrivée de créations originales mêlant anime et live-action ;

L’ambition affirmée d’explorer des genres variés ;

L’envie manifeste de conserver cette touche « magique » qui a longtemps séduit le public.

Ainsi, si le vide laissé par Stranger Things demeure un défi colossal pour la plateforme, celle-ci affiche clairement sa volonté de réinventer son offre… et surtout, son image auprès des abonnés curieux du « prochain grand succès ».