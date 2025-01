James Gunn a suivi les conseils de Zack Snyder pour un détail sur Superman

James Gunn s'est inspiré d'un conseil précieux de Zack Snyder pour apporter une touche spécifique à la représentation de Superman.

Le costume de Superman : une collaboration entre deux réalisateurs

Deux univers cinématographiques de bandes dessinées, le DCU (DC Universe) de James Gunn et Peter Safran, et le défunt DCEU (DC Extended Universe) principalement dirigé par Zack Snyder, ont longtemps été comparés par les fans. Pourtant, contrairement à ce que certains pourraient penser, une amitié cordiale se dessine entre les deux réalisateurs. Gunn, qui a dirigé « The Suicide Squad » et s’apprête à lancer la portion live-action du DCU avec son interprétation de « Superman » en 2025, a même sollicité l’aide de Snyder pour le costume du super-héros, élément visuel clé de tout film Superman.

Le débat autour du slip rouge de Superman

Comme l’a révélé Gunn lors d’une interview avec Screen Brief, le point le plus controversé du costume était le fameux slip rouge de Superman. Malgré les échanges avec Snyder, qui avait tenté en vain de l’intégrer dans sa version plus sombre du personnage, Gunn a finalement décidé de conserver cet élément, jugé trop coloré et difficile à intégrer dans un contexte plus réaliste.

« J’ai parlé à Zack Snyder à ce sujet », a déclaré Gunn. « Il m’a dit : ‘J’ai essayé comme un milliard de versions avec le slip et je n’y suis jamais arrivé.’ Et j’ai dit : ‘Je vois comment c’est le cas.’ Je voulais utiliser le slip, mais je ne pouvais pas, je continuais à l’enlever. »

Un costume de Superman rassurant et intemporel

Finalement, l’avis de l’acteur David Corenswet, qui incarne Superman, a été déterminant dans le choix de conserver le fameux slip rouge. Pour lui, ce costume coloré et classique permettait de rassurer les enfants, évitant ainsi de leur faire peur avec une image trop sombre du super-héros extraterrestre.

Selon Gunn, le costume de Superman devrait représenter la bonté et la sincérité du personnage. Aussi, le costume de Corenswet, bien que coloré, évoque l’âge d’or des bandes dessinées tout en étant adapté aux sensibilités modernes. Un équilibre qui, selon Gunn, est tout simplement parfait.