Ant-Man 4 s’éloigne, et les fans du MCU ne le réclament pas

Le retour d’Ant-Man dans Avengers: Doomsday est acté. Pour un quatrième film solo, en revanche, l’envie des fans comme la stratégie de Marvel racontent autre chose.

En bref Ant-Man revient dans Avengers: Doomsday

Un quatrième film solo semble mal engagé

Marvel mise désormais sur ses valeurs sûres

L’idée d’un Ant-Man 4 existe, mais l’envie du public, elle, paraît franchement limitée. C’est le point qui ressort après les propos de Kathryn Newton, interprète de Cassie Lang, quand elle expliquait que l’avenir de la franchise dépendrait surtout des fans.

Kathryn Newton croit au poids du fandom

Pour l’actrice, si les fans veulent vraiment quelque chose, Marvel finit par l’entendre. Elle s’appuie sur un constat assez simple, on voit régulièrement revenir des suites tardives et des reboots, parfois des années plus tard. Dans son esprit, la taille du fandom Marvel peut donc, à elle seule, remettre la machine en route.

Sur le papier, ça se tient. D’autant que Paul Rudd doit bien reprendre Scott Lang dans Avengers: Doomsday. Le personnage n’a pas disparu du MCU, loin de là.

Le problème, c’est que l’envie n’y est pas

Sauf que la réaction des fans va plutôt dans l’autre sens. Sous une publication X relayant les propos de Kathryn Newton, pas mal de réponses tournaient autour de « on est bien comme ça ». Un autre message résumait l’ambiance avec un sec « le train est passé ». Certains vont même jusqu’à imaginer la mort d’Ant-Man dans Avengers: Doomsday, ce qui réglerait le débat, sauf à passer le relais à Cassie.

Cette froideur ne tombe pas du ciel. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, sorti en 2023, reste vu comme un des creux récents du MCU, avec seulement 46% sur Rotten Tomatoes. Au box-office, le film a rapporté environ 438 millions d’euros (476,1 millions de dollars) pour un budget net d’environ 304 millions d’euros (330,1 millions de dollars). Paul Rudd garde son capital sympathie, mais ça n’a pas suffi.

Et la trilogie n’a jamais joué dans la même cour que Guardians of the Galaxy ou Black Panther. Le premier Ant-Man avait fini à environ 478 millions d’euros (519,3 millions de dollars), le plus faible score de la Phase 3. Ant-Man and the Wasp avait fait environ 573 millions d’euros (622,6 millions de dollars), là encore en bas du classement de la même phase.

Marvel n’a plus vraiment de place pour ce pari

Autre souci, la place dans le calendrier. Marvel réduit désormais son volume de sorties, films comme séries, pour remettre un peu d’ordre après quelques années inégales. Lors du San Diego Comic-Con, le studio n’a d’ailleurs pas déroulé une immense feuille de route comme avant.

À la place, deux projets ont été mis en avant, Ghost Rider avec Ryan Gosling, puis Black Panther 3 par Ryan Coogler. Si on ajoute le reboot des X-Men et d’autres films centrés sur Spider-Man, le message est limpide, Marvel veut s’appuyer sur ses licences les plus solides.

Ce que ça dit du MCU après le boom super-héroïque

Le cas Ant-Man raconte quelque chose de plus large. Les héros de second ou troisième rang attirent moins qu’au pic des années 2010, quand presque n’importe quel nom estampillé comics pouvait trouver son public. À l’inverse, les projections autour de Spider-Man: Brand New Day montrent qu’un A-lister peut encore créer l’événement.

Ant-Man avait réussi à profiter du grand âge d’or des films de super-héros. Mais il n’a jamais pesé comme Spider-Man ou les X-Men. Son retour dans Avengers: Doomsday est une chose. Un vrai film solo de plus, aujourd’hui, en est une autre. Et pour le MCU, c’est peut-être la vraie bascule: moins de dispersion, plus de calcul.