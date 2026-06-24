Spider-Man: Brand New Day cache toujours son vrai grand méchant

À quelques semaines de la sortie, Tom Holland assure que l’antagoniste principal de Brand New Day n’a toujours pas fuité. Un détail rare, et pas anodin.

Le grand méchant reste secret

Tom Holland confirme aucune fuite

La promo montre une force invisible

La plupart des blockbusters ne savent plus garder grand-chose pour la salle. Là, si. À quelques semaines de sa sortie au cinéma, Sony laisse circuler pas mal d’indices sur Spider-Man: Brand New Day, mais le point le plus important tient encore, le nom du méchant principal.

Une promo très bavarde, sauf sur l’essentiel

Ce qui frappe, c’est le décalage. La campagne marketing est déjà bien lancée, on connaît une partie des adversaires présents dans le film de Destin Daniel Cretton, et pourtant l’ennemi central n’a toujours pas de visage public.

Le synopsis officiel évoque même un vilain que personne ne peut voir. Et les bandes-annonces montrent une force invisible qui saute d’une victime à l’autre, comme si elle les possédait. Résultat, on comprend le mécanisme visuel. Pas encore son origine.

Tom Holland verrouille la plus grosse fuite

Depuis Berlin, Tom Holland a confirmé que l’identité de cet antagoniste n’avait toujours pas fuité. Vu la machine promo autour d’un film de cet acabit, c’est quand même assez rare.

L’acteur résume la chose ainsi, avec une formule qui alimente encore plus la curiosité. Pour lui, « Le méchant que nous avons dans ce film, qui est toujours très largement secret, est, je pense, différent de tout ce que nous avons vu dans l’un de ces films auparavant ».

C’est peu, mais c’est précis sur un point. Holland ne parle pas d’un simple caméo ou d’un adversaire secondaire. Il parle bien du morceau central.

Pourquoi ce silence compte vraiment

Dans le détail, Brand New Day n’avance pas complètement masqué. On sait déjà que Tombstone, Tarantula, Boomerang, Scorpion et Ramrod seront là. Il faut ajouter The Hand, ainsi que le Savage Hulk, même si la source précise qu’il ne sera sans doute pas un méchant au sens classique.

Du coup, le vrai enjeu n’est plus la quantité d’ennemis, mais la nature de la menace qui organise tout ça. Les spéculations pointaient jusqu’ici vers Jean Grey. La déclaration de Tom Holland ne confirme rien, mais elle refroidit clairement cette piste.

Et c’est là que l’info devient intéressante pour vous. Dans une franchise où tout finit souvent par sortir avant l’heure, garder le secret autour du principal adversaire change la manière dont le film peut encore surprendre, pas juste remplir sa bande-annonce. L’histoire est encore en développement, mais ce verrou-là raconte déjà quelque chose de la stratégie de Sony.