Star Wars : pourquoi Obi-Wan Kenobi a abandonné Anakin Skywalker sur Mustafar ?

Après leur duel sur Mustafar, Obi-Wan Kenobi a laissé Anakin Skywalker en vie, non pas pour lui faire du mal, mais pour échapper à une menace plus grande.

Dans Star Wars: Episode III – La Revanche des Sith, Obi-Wan Kenobi se retrouve face à un choix déchirant. Son ancien Padawan, Anakin Skywalker, a basculé du côté obscur de la Force. Bien qu’il soit convaincu que la seule façon de l’arrêter est de le tuer, Kenobi décide finalement de le laisser vivant, mais dans un état de douleur atroce après leur duel sur Mustafar. Ce choix n’est cependant pas motivé par un réel désir de vengeance.

Malgré les remords d’Obi-Wan et son empathie pour Anakin, ce n’est pas cela qui l’empêche de le tuer. Selon la romanisation de Matthew Stover de La Revanche des Sith, ce qui retient la main d’Obi-Wan, c’est la présence menaçante de l’Empereur Palpatine qui se fait sentir lors de son atterrissage sur Mustafar. “Un autre Seigneur Sith approchait“, précise Matthew Stover. Obi-Wan, pressentant le danger imminent, décide de fuir, laissant Anakin à son sort.

Si Obi-Wan avait tué Anakin, l’histoire de l’Empire aurait été bien différente. Palpatine aurait perdu son apprenti, et le symbole de peur que Darth Vader est devenu n’aurait jamais existé. De plus, sans son père, Luke Skywalker n’aurait peut-être jamais embrassé la voie des Jedi.

C’est donc ironiquement grâce à l’intervention de Palpatine que le destin d’Anakin est scellé. Obi-Wan, en suivant la volonté de la Force, permettra finalement à Luke de triompher et à Palpatine de connaître une fin tragique, tué par Anakin lui-même.

On en pense quoi ?

Le choix d’Obi-Wan de laisser Anakin en vie révèle toute la complexité de la saga Star Wars, où le destin des personnages se joue souvent sur un fil. Cette décision, dictée par la survie plus que par l’empathie, a finalement permis la réalisation d’une prophétie qui, sans cela, n’aurait peut-être jamais vu le jour. C’est une illustration frappante de la façon dont les choix les plus difficiles peuvent avoir les conséquences les plus inattendues.