Dix ans après sa sortie controversée, The Amazing Spider-Man 2 reste sous-estimé

Malgré ses défauts, The Amazing Spider-Man 2 avec l'acteur britanno-américain Andrew Garfield offre une expérience cinématographique riche en émotions et en spectacle.

Tl;dr The Amazing Spider-Man 2 célèbre ses 10 ans.

Malgré des critiques, le film reste sous-estimé.

Andrew Garfield a brillamment incarné Peter Parker.

Le film a apporté des éléments visuels impressionnants.

Une décennie d’The Amazing Spider-Man 2

Cela fait maintenant dix ans que The Amazing Spider-Man 2 a fait son apparition sur grand écran. Malgré des critiques mitigées, ce film demeure une entrée sous-estimée dans la saga de l’homme-araignée. Après l’annulation de Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, Sony a rapidement recruté Andrew Garfield pour incarner Peter Parker dans The Amazing Spider-Man en 2012. Emma Stone joue également un rôle majeur dans ce reboot en incarnant Gwen Stacy. Malheureusement, The Amazing Spider-Man 3 ne verra jamais le jour.

Multiplicité des enjeux et des personnages

The Amazing Spider-Man 2 a souffert d’une réception partagée en raison de sa multitude d’intrigues et de personnages. Le film a été critiqué pour son incapacité à gérer efficacement tous ces éléments. Les méchants du film, notamment, ont été un point faible marquant. L’acteur Paul Giamatti, bien que talentueux, a délivré une interprétation déconcertante du Rhino, tandis que le choix de faire de Harry Osborn, et non de Norman, le Bouffon Vert, a contribué à l’étrangeté du film.

Andrew Garfield, un Spider-Man convaincant

Malgré ses défauts, The Amazing Spider-Man 2 a aussi des points forts. Andrew Garfield a brillamment incarné l’homme-araignée, livrant une performance qui se rapproche le plus du personnage des comics. Ses répliques cinglantes pendant les combats et sa maîtrise du langage corporel ont suscité l’admiration des fans.

Des visuels impressionnants

Le film a également brillé par ses effets visuels. Les scènes de Spider-Man se balançant à travers New York sont particulièrement mémorables. Le costume de Spider-Man, porté par Garfield, est considéré comme le meilleur à ce jour. Même les méchants outranciers du film ont contribué à son atmosphère de bande dessinée.