Sebastian Stan et Lily James se retrouvent dans un nouveau thriller psychologique

Le réalisateur Christian Tafdrup enrôle Sebastian Stan et Lily James pour Let the Evil Go West.

Tl;dr Let the Evil Go West va réunir Sebastian Stan et Lily James.

Le film est un thriller d’horreur psychologique sur un ouvrier de chemin de fer.

Christian Tafdrup, connu pour ses films d’horreur psychologiques, sera le réalisateur.

Sebastian Stan et Lily James ont déjà prouvé leur alchimie dans la série Pam & Tommy.

Un duo à la conquête de l’horreur

Sebastian Stan, connu pour son rôle de Bucky Barnes dans l’univers cinématographique Marvel, et Lily James, l’actrice britannique réputée pour ses rôles dans Cinderella et Mamma Mia! Here We Go Again, se réunissent à nouveau pour un nouveau projet cinématographique. Après avoir travaillé ensemble dans la série Pam & Tommy, qui a reçu plusieurs nominations aux Emmy Awards, le duo est maintenant prêt à explorer le genre de l’horreur psychologique dans Let the Evil Go West.

'Pam & Tommy' Stars Sebastian Stan, Lily James Reteam for 'Let The Evil Go West' Horror Thriller https://t.co/gyAJPRlLl9 — The Hollywood Reporter (@THR) May 9, 2024

Un scénario qui promet des frissons

Selon The Hollywood Reporter, Let the Evil Go West est l’histoire d’un ouvrier de chemin de fer qui découvre une fortune dans des circonstances troublantes. Il sombre ensuite dans la folie, hanté par des visions terrifiantes, tandis que sa femme est convaincue que le mal s’est abattu sur leur famille.

Un réalisateur d’expérience à la barre

Ce thriller sera dirigé par Christian Tafdrup, connu pour son travail sur des films d’horreur psychologiques tels que le film danois Speak No Evil. Son expérience dans le traitement des dynamiques relationnelles dans les couples sera sans doute un atout pour la mise en scène d’un couple en décomposition dans Let the Evil Go West.

Un choix de casting surprenant mais prometteur

Sebastian Stan et Lily James peuvent sembler un choix étrange pour un film d’horreur. Cependant, leur performance dans Pam & Tommy a prouvé qu’ils étaient capables de porter une histoire avec une forte composante psychologique. Leur alchimie à l’écran sera sans doute un atout majeur pour Let the Evil Go West.

Let the Evil Go West n’a pas encore de date de sortie.