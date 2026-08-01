Spider-Man et Venom dans le MCU, Tom Holland refroidit l’idée

Le costume noir fait rêver les fans de Spider-Man. Mais Tom Holland estime que son arrivée dans le MCU serait loin d’être simple à rendre crédible.

En bref Tom Holland doute du costume noir dans le MCU

Venom reste envisagé par Feige et Pascal

Le rendu visuel pose déjà question

Les fans imaginent déjà Spider-Man en costume noir, avec Venom pas très loin. Sauf que, dans le MCU, ce fantasme-là n’a rien d’évident. Et Tom Holland vient justement de le rappeler.

Le rêve du costume noir se heurte au réel

Ces derniers temps, Tom Holland enchaîne la promo de Spider-Man: Brand New Home. Dans le même mouvement, l’idée d’un rapprochement entre Spider-Man et Venom continue de circuler, portée aussi par les propos récents de Kevin Feige et Amy Pascal, qui disent espérer faire entrer Venom dans le MCU.

Forcément, pour pas mal de fans, la suite logique serait l’arc du symbiote, celui où Peter Parker finit avec ce fameux costume noir. Sur le papier, ça coche toutes les cases. Dans la pratique, c’est une autre histoire.

Tom Holland ne voit pas encore la bonne formule

Invité du podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, Tom Holland a expliqué qu’il ne voyait pas très bien comment faire fonctionner ça dans le MCU. Son point n’est pas de fermer la porte, plutôt de dire que l’exécution serait compliquée.

Il a pris un exemple très concret. Selon lui, le jeu l’a très bien fait, mais il ne sait pas comment créer un costume similaire sans passer par une composante en images de synthèse. En français, cela donne à peu près « Ils l’ont très bien fait dans le jeu et je ne sais pas comment faire un costume similaire sans une composante en images de synthèse ».

C’est un détail technique, oui. Mais un détail qui dit beaucoup. Le costume noir n’est pas juste une variation de design, c’est une matière, un mouvement, presque une présence à l’écran.

Le précédent des comics et celui du jeu compliquent l’équation

Dans les comics, le point de bascule remonte au premier Secret Wars. Peter Parker y enfile un costume extraterrestre avant de comprendre qu’il s’agit de quelque chose de bien plus dangereux. C’est une histoire connue, presque structurante dans le mythe Spider-Man.

Mais voilà le piège. Entre cet héritage-là et ce que le jeu a déjà montré, le public a désormais une image très précise de ce que doit être le symbiote. Du coup, l’enjeu pour le MCU n’est pas seulement d’introduire Venom. C’est de le faire sans version tiède.

Pour l’instant, la machine hollywoodienne continue d’avancer. Mais sur ce sujet, Tom Holland envoie un signal assez clair, l’idée plaît, la mise en œuvre, elle, reste à inventer.