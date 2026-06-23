Spider-Man Brand New Day : la piste Venom agite déjà les fans

Une théorie relance l’idée de Venom dans Spider-Man: Brand New Day. Entre indices autour de Zendaya et vieux teasings, le doute revient.

Une théorie relie Zendaya au costume symbiote

Venom a déjà été teasé dans le MCU

Le scénario supposé reste très discutable

On a déjà vu ce film-là, au sens figuré. Une poignée d’indices, une star observée hors promo, et les fans de Marvel reconstruisent un puzzle géant. Cette fois, la rumeur dit que Venom pourrait se cacher dans Spider-Man: Brand New Day.

Une rumeur née loin du plateau

Le point de départ ne vient ni d’un tournage ni d’un document de production. Il vient de X, où le créateur TheRealSupes a remarqué une série d’apparitions publiques de Zendaya en tenues noires, avec des motifs d’araignée et des détails qui rappellent, pour certains, le costume symbiote de Spider-Man vu dans le run original de Secret Wars.

Bon, ça peut n’être qu’une projection de fans. La source le dit aussi, certains y voient une interprétation très généreuse et jugent peu crédible l’idée d’une campagne marketing aussi détournée. Mais la théorie a pris, justement parce qu’elle touche un vieux fantasme du public.

Le souvenir d’un crossover jamais arrivé

Ce fantasme n’est pas sorti de nulle part. Tom Hardy avait déjà expliqué que des discussions avaient eu lieu autour d’un croisement entre son Venom et le Spider-Man de Tom Holland, et qu’ils en étaient arrivés très près, sans aller jusqu’au film commun qu’il aurait aimé faire.

Surtout, Spider-Man: No Way Home avait laissé un fragment du symbiote dans l’univers du MCU lors de sa scène post-générique. Depuis, Venom: The Last Dance aurait brouillé, voire corrigé, cette piste. Mais avec le multivers, la porte n’est jamais totalement fermée. C’est un outil pratique, parfois trop pratique, pour remettre une idée sur la table.

Pourquoi la théorie divise malgré tout

Là où ça coince, c’est du côté du récit. On sait déjà que Peter Parker doit subir un changement sérieux dans Brand New Day, avec une aggravation de sa mutation et de nouveaux pouvoirs, dont des toiles organiques. Ajouter en plus le symbiote, ce n’est pas impossible, mais ça charge vite l’ensemble.

Une combinaison qui modifie les capacités et l’attitude de Peter Parker, ça se tient. Un symbiote qui irait jusqu’à toucher son code génétique sans vraie préparation, c’est plus fragile. La source nuance quand même ce point, en rappelant que Venom altérant les gènes d’un hôte n’est pas sans précédent.

Ce que les fans imaginent déjà pour le film

Et les réactions sont plutôt enthousiastes. Certains pensent que la piste du man-spider servirait de leurre, d’autres vont plus loin et imaginent la mort puis la résurrection de Peter Parker, avec un symbiote qui passerait d’abord par Scorpion avant de le ramener.

La source reste prudente, et je trouve ça assez juste. Même avec la promesse de Zendaya qu’il faudra des mouchoirs pour le prochain film, faire entrer Venom comme gros twist alors que Avengers: Doomsday arrive puis Secret Wars derrière, ça ferait beaucoup. Si histoire du symbiote il y a, elle ressemble quand même davantage à un chantier pour le prochain solo qu’à un simple crochet dans un film déjà très chargé.