Clueless revient en série, avec Alicia Silverstone, mais un doute subsiste

Paramount+ relance enfin la suite de Clueless en série. Alicia Silverstone rempile, mais un nom clé manque encore à l’appel.

En bref Clueless revient en série sur Paramount+

Alicia Silverstone reprend le rôle de Cher

Paul Rudd n’est pas encore confirmé

Le plus frappant, ici, ce n’est pas seulement le retour de Clueless. C’est le fait que le projet ait enfin retrouvé un foyer après plusieurs faux départs. Cette fois, Paramount le développe en interne pour Paramount+, avec un feu vert officiel et un tournage prévu l’an prochain à Los Angeles.

Un projet qui refusait de mourir

Pour une comédie culte des années 90, la route a été étonnamment cahoteuse. Après le film d’Amy Heckerling avec Alicia Silverstone, une série dérivée avait bien été envisagée à l’époque, sans aboutir. Plus tard, Clueless: The Musical a fini par voir le jour à Broadway en 2018.

La vraie suite, en revanche, patinait. Un projet avait été annoncé chez Peacock en 2019, puis abandonné en 2021. Il a refait surface en 2025, avant d’être écarté une nouvelle fois. Bref, on parle d’une franchise qui reste populaire, mais dont l’après-film n’a jamais réussi à se stabiliser très longtemps.

Cher trente ans plus tard, et cette fois comme mère

Le choix narratif est assez limpide, et pas bête. La nouvelle série se déroule trente ans après la fin du film et retrouve Cher Horowitz en icône de Beverly Hills, désormais à l’aise dans le monde des affaires et dans la maternité. Jusqu’au moment où sa propre fille entre au lycée.

C’est là que la mécanique se remet en marche. L’idée, selon la présentation officielle, est que Cher se sente à nouveau « perdue » face au fait d’élever une adolescente. Dit autrement, la série veut reprendre le regard du film original, mais en décalant le point de vue vers la parentalité. Sur le papier, ça a du sens.

Le grand retour confirmé, et le grand absent

Une chose est actée, et c’était sans doute la condition minimale, Alicia Silverstone revient. Sans elle, difficile d’imaginer une suite crédible. Amy Heckerling, la scénariste et réalisatrice du film, est aussi associée au projet comme productrice exécutive.

À l’écriture et à la production exécutive, on retrouvera Josh Schwartz, Stephanie Savage et Jordan Weiss. En revanche, un nom brille par son absence, Paul Rudd. Or vu la fin du film original et les éléments de l’intrigue dévoilés, l’absence de son personnage serait quand même difficile à contourner.

Pourquoi ce détail compte déjà

Jane Wiseman, responsable des programmes originaux chez Paramount+, explique que « Clueless rentre à la maison » et insiste sur deux choses, le poids pop du film et l’importance de tourner à Los Angeles avec des équipes locales. Ce n’est pas anodin. Les plateformes vendent de plus en plus des catalogues familiers, mais elles savent aussi qu’un revival se juge sur la continuité, pas seulement sur le logo du service.

Et ici, la continuité passe d’abord par Alicia Silverstone. La prochaine question, c’est donc moins de savoir si la série existera, elle existe, que de voir jusqu’où Paramount+ voudra reconstituer l’alchimie du film. Pour les nostalgiques comme pour la plateforme, c’est là que tout se joue.