Trois idées convaincantes pour permettre à Star Wars de réintroduire Ben Solo d’Adam Driver au cinéma

Après sa disparition marquante dans la dernière trilogie, le personnage de Ben Solo, incarné par Adam Driver, pourrait retrouver le devant de la scène grâce à plusieurs pistes scénaristiques permettant d’imaginer son retour dans de futurs films Star Wars.

Tl;dr Adam Driver incarnait un Kylo Ren salué par tous.

Un film préquel ou spin-off reste possible et attendu.

Disney hésite, malgré l’intérêt de Lucasfilm et Soderbergh.

L’ombre persistante de Kylo Ren dans la saga Star Wars

Au fil des années, peu de personnages auront autant marqué la nouvelle trilogie Star Wars que Kylo Ren, magistralement incarné par Adam Driver. Malgré les divisions suscitées par cette dernière salve de films, la prestation de Driver a mis tout le monde d’accord. Son interprétation nuancée, tiraillée entre la lumière et l’obscurité, a insufflé à ce descendant direct des héros originels une profondeur rarement vue dans l’univers de la saga. Les affrontements intenses avec Harrison Ford ou Mark Hamill ont contribué à faire de Ben Solo l’un des antagonistes les plus fascinants de l’ère moderne de Star Wars.

Des pans d’histoire encore inexplorés

Pourtant, si l’on y regarde de plus près, nombre d’aspects du passé de Kylo Ren demeurent encore dans l’ombre. À l’écran, hormis quelques séquences inspirées du « Rashomon » lors de l’incident au temple Jedi de Luke Skywalker, le vécu de Ben Solo avant les événements du Réveil de la Force n’a guère été exploité. D’où l’idée, évoquée çà et là, d’un préquel qui explorerait la lente dérive du jeune Solo vers le côté obscur – une plongée au cœur de ses conflits familiaux et psychologiques. Ce film offrirait aussi une opportunité en or : donner enfin corps aux Chevaliers de Ren, largement relégués au second plan dans les longs-métrages récents.

Les amateurs rêvent même d’une dynamique de groupe inédite, où chaque membre se distinguerait par une personnalité propre – un ressort rarement utilisé dans la franchise jusqu’ici.

Des projets avortés et des espoirs persistants

Cette tentation du spin-off a d’ailleurs failli se concrétiser. Selon Adam Driver, un scénario intitulé The Hunt for Ben Solo, co-écrit avec Steven Soderbergh, était prêt à voir le jour après la sortie du dernier film. Hélas, le projet fut recalé par Disney, les dirigeants estimant qu’il serait incohérent de ramener Ben Solo d’entre les morts. Pourtant, dans une saga où les retours improbables sont légion, l’argument paraît discutable. D’autant plus que Lucasfilm y croyait, tout comme Soderbergh dont la vision aurait pu renouveler la franchise à l’heure où celle-ci cherche un nouveau souffle.

Et si Ben Solo revenait… d’une autre manière ?

Faut-il pour autant renoncer à revoir Driver sous les traits de Kylo ? Rien n’est moins sûr. Un projet autour d’un spin-off centré sur Rey, baptisé provisoirement Star Wars: New Jedi Order, est actuellement en développement chez Lucasfilm. Dans ce contexte, faire apparaître Ben sous forme de « fantôme » ou via une vision liée à la Force serait une manière subtile mais marquante de prolonger sa trajectoire rédemptrice. Contrairement aux mentors âgés du passé, Ben constituerait un interlocuteur inédit pour Rey – apportant conseils et nuances alors qu’elle s’efforce de rebâtir l’ordre Jedi.

Reste à savoir si Disney osera franchir ce pas tant attendu par les fans…