Après sept ans d’attente, ce film tant espéré de Star Wars pourrait enfin voir le jour

Après sept ans d’attente, le retour tant espéré de Star Wars au cinéma semble se concrétiser. Les fans pourraient enfin retrouver la célèbre saga galactique sur grand écran, alors que des annonces récentes ravivent l’enthousiasme autour d’un nouveau film.

Tl;dr Disney relance les films Star Wars au cinéma.

Le projet Lando avec Donald Glover refait surface.

avec Donald Glover refait surface. Disney privilégie désormais des films événementiels majeurs.

Le grand retour de Star Wars sur grand écran

Depuis quelques années, la franchise Star Wars avait trouvé refuge sur Disney+, mais l’heure du retour en salles approche. Dès 2026, les fans pourront retrouver The Mandalorian & Grogu, suivi l’année suivante par le très attendu Star Wars: Starfighter. À l’occasion de la Star Wars Celebration Japan, Lucasfilm a confirmé que plusieurs autres projets de films étaient en préparation, même si aucun n’a encore trouvé sa place officielle dans le calendrier après Starfighter. Le secret reste donc entier quant à la composition exacte de cette nouvelle vague cinématographique.

Lando : un projet relancé, mais encore fragile

Parmi ces initiatives, une rumeur relayée par Daniel Richtman attire particulièrement l’attention : le film consacré à Lando Calrissian, incarné par Donald Glover, serait de nouveau à l’étude. Ce projet a connu plusieurs vies — d’abord envisagé comme une série, il évolue maintenant vers le format long-métrage. Les informations officielles se font rares ; il y a tout juste un an, Glover lui-même exprimait son envie d’offrir une aventure « amusante » à ce personnage adulé depuis son apparition dans Solo: A Star Wars Story. Malgré l’échec commercial du film, la performance de Glover avait suscité l’enthousiasme du public.

Il convient toutefois de rappeler que chez Lucasfilm, le développement ne garantit rien. Plusieurs films annoncés n’ont jamais vu le jour — on se souvient notamment de la trilogie avortée de Rian Johnson. Dès lors, difficile d’affirmer que ce projet aboutira réellement.

Nouveau cap pour Lucasfilm et Disney

La stratégie actuelle chez Lucasfilm, sous l’impulsion de Kathleen Kennedy, semble privilégier les œuvres indépendantes au sein de la galaxie Star Wars. L’idée ? Offrir aux créateurs un « terrain de jeu » propice à des histoires personnelles et singulières. Pourtant, cette philosophie se heurte parfois aux priorités du groupe Disney. La récente décision d’écarter le film autour de Ben Solo — malgré un pitch porté par Adam Driver et Steven Soderbergh — rappelle que seul le feu vert des dirigeants compte vraiment.

Dans ce contexte, Disney apparaît décidé à limiter la profusion de contenus issus des franchises majeures. Bob Iger lui-même reconnaît une forme de « trop-plein » depuis l’ère Disney+. On observe désormais une volonté claire : privilégier des blockbusters événementiels capables d’attirer massivement en salle plutôt que des récits plus modestes centrés sur un personnage.

Starfighter et les perspectives pour Star Wars au cinéma

Les détails entourant le mystérieux Star Wars: Starfighter restent bien gardés ; certains avancent déjà qu’il pourrait ouvrir une nouvelle trilogie et intégrer des éléments Jedi majeurs — voire offrir un caméo attendu (Rey ?). Une chose semble acquise : Lucasfilm souhaite faire sensation pour célébrer ce retour tant attendu sur grand écran. Reste à savoir si les aventures plus intimistes comme celles promises par un film Lando auront leur place dans cette nouvelle ère…