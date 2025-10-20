Le casting inédit du nouveau film Star Wars : une prise de risque attendue après 47 ans

Le prochain film Star Wars s’apprête à bouleverser la saga en misant sur une distribution inédite, différente de tout ce qui a été proposé depuis près de cinquante ans, marquant ainsi un tournant jugé essentiel pour la franchise.

Un tournant audacieux pour la saga galactique

Après une décennie marquée par l’essor des séries sur Disney+, Lucasfilm semble bien décidé à redonner toute sa place au grand écran. Lors du dernier Star Wars Celebration, Kathleen Kennedy a dévoilé l’ambition du studio : relancer la franchise cinématographique avec plusieurs projets en développement. Parmi eux, un film attire particulièrement l’attention : Star Wars: Starfighter. Et pour cause, il s’appuie sur un casting inattendu de têtes d’affiche internationales.

L’arrivée des A-listers : une stratégie assumée

Traditionnellement, les films Star Wars ont permis à des inconnus de devenir célèbres du jour au lendemain, à l’image de Daisy Ridley ou John Boyega. Le choix opéré par George Lucas, visant à favoriser l’immersion grâce à des visages neufs, avait jusque-là façonné l’identité de la saga. Mais voilà que le réalisateur Shawn Levy, aux commandes de ce nouvel opus, bouscule les codes en confiant les rôles principaux à des acteurs confirmés : Ryan Gosling et Amy Adams. Cette décision tranche clairement avec le passé, puisque même si la franchise a longtemps envisagé de grands noms (on se souvient des rumeurs autour de Al Pacino ou encore de Leonardo DiCaprio), jamais une star de cette envergure n’avait véritablement mené un film dès sa sortie.

L’espoir d’un nouveau souffle pour la franchise

Ce pari s’explique facilement. Sur un marché saturé de blockbusters, afficher Gosling et Adams en tête d’affiche permet immédiatement au film de sortir du lot. Leur engagement n’est pas anodin : réputés sélectifs et auréolés de multiples nominations aux Oscars, ces deux acteurs n’avaient jusqu’ici franchi le pas que pour collaborer avec les plus grands réalisateurs. La perspective d’un projet autonome – ici, pas d’engagement sur plusieurs films – les séduit, tout comme elle rassure sans doute d’autres talents potentiels.

Une telle stratégie pourrait bien transformer durablement le rapport entre la saga et Hollywood. D’autant que le reste du casting promet quelques surprises, citons notamment la présence remarquée de l’ex-Doctor Who, Matt Smith, ou encore de la « scream queen » Mia Goth. En clair :

L’avenir : vers une galaxie plus prestigieuse ?

Si le pari s’avère gagnant lors de sa sortie prévue en 2027, il pourrait ouvrir définitivement la porte aux plus grandes stars hollywoodiennes dans l’univers créé par George Lucas. Les attentes sont immenses ; mais dans cette période charnière pour la franchise, miser sur l’effet « événement » autour d’acteurs reconnus apparaît comme un calcul aussi risqué que stimulant pour les fans comme pour le studio.