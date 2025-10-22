Tom Ellis, star de Lucifer, a failli incarner un personnage emblématique de Marvel

Tom Ellis, connu pour son rôle dans la série « Lucifer », a failli rejoindre l’univers Marvel en incarnant un personnage emblématique. L’acteur britannique était pressenti pour élargir son registre avec ce nouveau défi cinématographique.

Tl;dr Tom Ellis a failli incarner Reed Richards chez Marvel.

Pédro Pascal a finalement décroché le rôle.

« Fantastic Four: First Steps » marque une réussite pour le MCU.

Des ambitions contrariées pour Tom Ellis

Pour beaucoup, Tom Ellis reste indissociable de son interprétation du diabolique et charmeur Lucifer Morningstar dans la série à succès « Lucifer ». Ce que l’on sait moins, c’est qu’il a bien failli rejoindre l’univers concurrent, celui de Marvel Studios, en incarnant un personnage emblématique. Lors d’une récente interview accordée à Square Mile, l’acteur britannique a confié avoir auditionné pour le rôle de Reed Richards, alias Mr. Fantastic, dans « Fantastic Four: First Steps », film réalisé par Matt Shakman.

Une opportunité manquée face à la concurrence hollywoodienne

Dans cette entrevue, Ellis revient sur ce moment particulier : « Il y avait un groupe restreint de personnes contactées pour Reed Richards. J’attendais le bon projet, le bon timing et surtout le bon personnage… En voyant la ressemblance physique avec Richards dans les comics, je me suis dit : ‘C’est peut-être celui-là’. » Pourtant, malgré cette conviction et une certaine impatience partagée par ses fans, c’est finalement la star montante Pédro Pascal, déjà vue dans « The Mandalorian » ou « The Last of Us », qui s’est vu confier le costume du chef des Quatre Fantastiques. La compétition était rude : d’autres grands noms comme Adam Driver avaient aussi été évoqués.

L’impact du choix sur les carrières et l’industrie

Ce n’est pas tous les jours qu’un acteur déjà populaire grâce au DC Universe pourrait franchir la frontière vers le MCU ; rare sont ceux ayant incarné des rôles majeurs dans ces deux mondes rivaux. Pour autant, pas d’amertume affichée chez Ellis, qui glisse avec humour : « A vrai dire, il (Pascal) n’apparaît pas tant que ça ! Mais il est excellent… Je suis impatient de découvrir sa version. »

Pour saisir la dynamique de cette sélection rigoureuse à Hollywood, rappelons qu’à chaque lancement d’un blockbuster Marvel, plusieurs profils sont envisagés :

Casting étoffé réunissant les têtes d’affiche du moment ;

Mises en concurrence serrées sur ressemblance et présence scénique ;

Déroutante incertitude jusqu’au choix final.

L’avenir des Quatre Fantastiques au sein du MCU

Le succès rencontré par « First Steps », avec plus de 522 millions de dollars récoltés au box-office, confirme l’intérêt toujours vif du public pour les super-héros Marvel. Si le studio peine parfois à maintenir la cadence entre réussites et déceptions récentes, ce nouvel opus redonne confiance aux fans comme aux professionnels du secteur. D’ailleurs, tous les regards se tournent déjà vers les prochaines apparitions des héros dans « Avengers: Doomsday » ou encore « Secret Wars », concluant sans doute l’arc multivers actuel.

Du côté de Tom Ellis ? Un brin de regret peut-être, mais surtout une philosophie assumée : « C’est ce qui fait notre métier… On vit pour le ‘et si ?’ ». Dans cet univers en perpétuelle mutation, nul doute que d’autres portes restent à pousser.