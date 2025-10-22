Josh Brolin : un caméléon qui ose tout au cinéma

De Knives Out à Dune 3, l’acteur américain Josh Brolin choisit désormais ses rôles pour la qualité de l’histoire plutôt que leur importance.

Tl;dr Malgré une carrière riche depuis les années 1980, Josh Brolin a récemment traversé une période de doute sur ses choix de rôles.

L’acteur surmonte ses doutes pour relever de nouveaux défis.

Après Weapons et Knives Out 3, Josh Brolin enchaîne avec The Running Man, The Dog Stars, Whalefall et un retour dans Dune 3, confirmant sa fidélité aux récits forts et audacieux.

Un acteur qui ose tout, même le doute

Si l’on évoque la carrière de Josh Brolin, impossible de ne pas souligner sa capacité à se réinventer. Depuis les années 1980, il s’est imposé comme l’un des acteurs les plus caméléons d’Hollywood, capable de s’immerger dans des univers aussi variés que The Goonies, No Country for Old Men ou encore Sicario. Pourtant, derrière cette assurance affichée, le comédien admet traverser parfois des moments de remise en question profonds. Récemment interrogé par le magazine Empire, il a confié : « Il y a eu un moment… J’ai appelé mon agent et j’ai un peu paniqué, ce qui ne m’arrive pas souvent. Pourquoi je fais tous ces petits rôles ? Est-ce la fin de ma carrière ? Tout ça m’a traversé l’esprit. »

Une année charnière et une prise de conscience

Cette brève crise a néanmoins eu un effet salutaire sur l’artiste. Soudainement, il réalise que la taille du rôle importe moins que la qualité du projet ou la réputation du réalisateur. Ainsi, il affirme aujourd’hui : « Ce sont les rôles que je recherchais depuis toujours… Peu importe leur importance, ils sont porteurs d’histoires fortes ». Ce recul lui a permis d’aborder 2025 avec sérénité : une année essentielle à ses yeux pour se « plonger dans des projets intenses et se renouveler. »

L’ébullition créative autour de Josh Brolin en 2025

Cette lucidité s’est révélée payante. En effet, après avoir brillé dans le film d’horreur-mystère Weapons de Zach Cregger, l’un des succès critiques et commerciaux majeurs de l’été 2025, Josh Brolin continue sur sa lancée avec le troisième volet du phénomène Knives Out, baptisé Wake Up Dead Man. Là encore, il incarne une figure marquante du récit : le monseigneur Jefferson Wicks.

À ceux qui suivent sa trajectoire, la suite promet d’être tout aussi riche. Parmi ses prochains défis :

The Running Man , adaptation signée Edgar Wright, aux côtés notamment de Glen Powell.

, adaptation signée Edgar Wright, aux côtés notamment de Glen Powell. The Dog Stars , film post-apocalyptique dirigé par Ridley Scott.

, film post-apocalyptique dirigé par Ridley Scott. Whalefall, thriller haletant où il partage l’affiche avec Austin Abrams.

Sans oublier son retour annoncé dans le très attenduDune 3. Les fans n’auront donc pas longtemps à attendre puisque le remaje de The Running Man sortira le 14 novembre 2025, suivi de près par Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, disponible dès le 26 novembre 2025 au cinéma puis sur Netflix dès le 12 décembre 2025.

Plaisir du risque et fidélité aux histoires fortes

La trajectoire récente de Josh Brolin, entre introspection et choix audacieux, prouve qu’il demeure un acteur aussi imprévisible qu’engagé — fidèle avant tout à sa passion pour les récits percutants et la collaboration avec les grands noms du cinéma.