Catan : le nouveau terrain de jeu de Netflix

La plateforme de streaming Netflix tente de réinventer le jeu de société emblématique en franchise multi-format, entre films live-action et animation.

Tl;dr Netflix veut adapter Catan en films et séries, espérant en faire son prochain succès planétaire.

Malgré la notoriété de Catan dans le monde des jeux de société, son absence d’histoire et de personnages rend l’adaptation complexe et incertaine.

Après Rebel Moon ou The Electric State, Netflix voit dans Catan l’occasion de prouver qu’il peut enfin bâtir sa propre saga durable.

Une nouvelle ambition pour Netflix avec Catan

L’annonce n’est pas passée inaperçue : Netflix entend adapter le célèbre jeu de société Catan, anciennement Settlers of Catan (ou Les Colons de Catane), en une large franchise à travers films et séries, aussi bien en live-action qu’en animation. Ce projet s’inscrit dans la stratégie du géant du streaming, qui multiplie les adaptations pour trouver enfin son prochain phénomène planétaire. Un pari d’envergure, alors que le secteur fourmille d’échecs coûteux et de paris manqués ces dernières années.

Paru en 1995, Catan s’est vendu à plus de 45 millions d’exemplaires et a été traduit dans 40 langues. Il a longtemps fait figure de porte d’entrée vers l’univers des jeux de plateau modernes, comme le souligne Thomas Koegler, PDG d’Asmodee, partenaire du projet : « Des millions de personnes jouent à Catan depuis sa création… je me réjouis que cet univers touche un nouveau public ». Pourtant, le jeu semble avoir connu son pic il y a plusieurs années déjà. Sa popularité aujourd’hui n’est plus celle des grandes heures, ce qui questionne la pertinence commerciale du pari de Netflix. Car s’il existe une base de fans solide, faire vivre une narration puissante à partir d’une mécanique ludique dépourvue d’histoire reste un défi.

Catan : un univers difficile à transposer ?

Le cœur du jeu repose sur l’installation de colons sur une île vierge et la course à la construction. Pas d’intrigue prédéfinie ni de personnages emblématiques. Pourtant, ce manque n’a pas freiné les projets similaires autour de titres comme Monopoly voire des tentatives comme Tetris. Les fils du créateur original, Klaus Teuber, participent à l’aventure via la production. Pour eux, « cette collaboration marque un nouveau chapitre pour Catan, fidèle à la vision créative et stratégique de notre père ». Reste à savoir si cet univers saura se transformer en récit captivant.

La quête obsessionnelle de la franchise

Depuis plusieurs années, Netflix accumule les investissements massifs sans parvenir à installer durablement une grande saga originale. Les exemples récents parlent d’eux-mêmes :

Rebel Moon , une série de films restée sans lendemain après deux volets.

The Electric State , au budget vertigineux mais passé inaperçu.

, au budget vertigineux mais passé inaperçu. Red Notice, plébiscité lors de sa sortie mais sans suite concrète.

La plateforme nourrit donc beaucoup d’espoirs dans ce nouvel essai. Comme le rappelle Jinny Howe, responsable des séries scénarisées : « La stratégie intense qui fait le sel de ‘Catan’ promet un potentiel dramatique sans fin… Nous sommes ravis de donner vie à cet univers. »

La question demeure : cette adaptation pourra-t-elle captiver le public au point de devenir le prochain phénomène façon Game of Thrones ? La route s’annonce longue — aucune date n’a encore été annoncée pour les premiers projets Catan.