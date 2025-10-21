L’arrivée de Samuel L. Jackson dans Tulsa King a mis Sylvester Stallone sous pression

L'arrivée de Samuel L. Jackson au casting de la série Tulsa King a bouleversé l'équilibre du tournage. La participation de cette légende du cinéma aurait même suscité une certaine nervosité chez Sylvester Stallone, déjà star du projet.

Tl;dr Samuel L. Jackson rejoint l’univers de Tulsa King .

. Un spin-off, NOLA King , bientôt lancé sur Paramount+ .

, bientôt lancé sur . Stallone a surmonté ses hésitations à partager l’affiche.

Une franchise qui s’étend vers la Nouvelle-Orléans

C’est désormais une habitude pour l’univers construit par Taylor Sheridan : après le succès de séries telles que Yellowstone ou encore Tulsa King, un nouveau spin-off va voir le jour. Cette fois, c’est Samuel L. Jackson qui s’apprête à prendre la tête d’une nouvelle intrigue intitulée NOLA King. Dans cette production dérivée, l’action glissera de l’Oklahoma vers la Louisiane, avec un retour très attendu dans les rues de la Nouvelle-Orléans.

De Tulsa à NOLA : un changement de décor prometteur

L’histoire suivra le personnage incarné par Jackson, Russell Lee Washington Jr., qui revient à Nouvelle-Orléans après plus de quarante ans d’absence. Son objectif : renouer avec son passé et, surtout, reprendre la main sur la pègre locale. Évidemment, cette intrusion ne passe pas inaperçue, et les vieilles rivalités resurgissent, promettant de nouveaux affrontements entre criminels prêts à défendre âprement leur territoire.

L’alchimie inattendue entre Stallone et Jackson

Ce virage scénaristique s’est accompagné de quelques hésitations en coulisses. D’après un entretien accordé à « People », Sylvester Stallone n’était pas entièrement rassuré à l’idée de partager l’affiche avec un monument tel que Samuel L. Jackson. « Je me suis dit : “Ça va être un combat de boxe. Qui va porter le premier coup ?” On se sent nerveux face à une telle concurrence. Mais finalement, tout s’est bien passé. On s’est trouvés, on pourrait même lancer une série “Tulsa King and Buddy” », a-t-il confié non sans humour. Ce rapport de force initial s’est rapidement mué en complicité, au service du récit.

À ce stade, aucune date de diffusion officielle n’a filtré pour NOLA King. Les premières prises de vues sont attendues pour février prochain, laissant supposer une arrivée sur les écrans de Paramount+ au plus tôt fin 2026. Ce nouveau chapitre, entre renouveau scénaristique et promesse d’affrontements explosifs, viendra sans doute renforcer l’aura déjà solide de l’univers imaginé par Taylor Sheridan. Pour les amateurs de drames criminels et de têtes d’affiche prestigieuses, l’attente commence…