Bruce Springsteen a incarné des rôles inattendus sur le petit écran

De Giuseppe dans Lilyhammer à une version de lui-même dans Curb Your Enthusiasm, l'auteur-compositeur-interprète et guitariste américain a dévoilé une autre facette de sa carrière.

Tl;dr Bruce Springsteen apparaît dans Lilyhammer en 2014 pour un rôle marquant d’un épisode.

Son caméo est rendu possible grâce à Steven Van Zandt, compagnon de longue date dans l’E Street Band.

Il récidive dans Curb Your Enthusiasm, laissant entrevoir un potentiel début de carrière télévisuelle.

Un Boss inattendu sur le petit écran

Si la carrière musicale de Bruce Springsteen n’est plus à présenter, son incursion dans l’univers de la télévision a parfois surpris, voire réjoui, bien au-delà du cercle de ses fans. Tout a vraiment commencé en 2014 lorsqu’il s’est glissé, le temps d’un épisode mémorable, dans la peau de Giuseppe, frère aîné du personnage principal de la série Lilyhammer. Cette apparition, bien que brève – elle ne dure qu’un épisode, précisément le final de la saison 3 baptisé « Loose Ends » – a immédiatement retenu l’attention des téléspectateurs et suscité une vague d’enthousiasme.

Derrière l’invitation : une histoire d’amitié musicale

L’histoire ne doit rien au hasard. Si Bruce Springsteen s’est retrouvé devant les caméras de Lilyhammer, c’est surtout grâce à son lien étroit avec Steven Van Zandt. À la fois star de la série et pilier créatif (il cumule les rôles de producteur, scénariste et réalisateur), Van Zandt fut aussi membre éminent du mythique E Street Band. Le musicien-réalisateur n’a pas caché sa fierté d’avoir convaincu son vieux complice d’endosser ce rôle fictif. L’anecdote prête presque à sourire, tant il semble évident que peu auraient pu obtenir ce privilège : « Je sais qu’on est amis depuis cinquante ans mais… cela voulait beaucoup dire qu’il me fasse confiance pour le diriger quand tout le monde aurait rêvé le faire… Il joue vraiment un personnage, ce n’est pas un simple caméo. »

Des critiques unanimes et une suite inattendue

La performance de Bruce Springsteen dans Lilyhammer ne marque pourtant pas sa dernière aventure télévisuelle. Récemment, c’est aux côtés de Larry David, dans la série culte Curb Your Enthusiasm, qu’il a fait parler de lui. Cette fois-ci, l’artiste campe une version fictionnalisée de lui-même, victime involontaire des maladresses du héros : il contracte le COVID-19 par inadvertance lors d’une interaction avec Larry David, ce qui provoque l’annulation d’un concert majeur et déchaîne la colère des fans.

L’avenir du Boss : acteur à plein temps ?

À mesure que sa présence sur les écrans s’affirme, plusieurs voix se demandent si cette nouvelle corde à son arc pourrait bientôt prendre plus d’importance. La journaliste Allegra Frank note ainsi : « C’est peut-être le début d’une nouvelle carrière pour le Boss… S’il souhaite faire une pause côté musique ». Pas sûr toutefois que l’intéressé ait envie d’enfiler définitivement le costume d’acteur ; mais à chaque apparition, il prouve qu’il possède indéniablement ce petit quelque chose qui attire l’œil – même loin des projecteurs des stades.