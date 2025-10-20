Premières images et transformation dévoilées pour la nouvelle série Mighty Morphin Power Rangers

La nouvelle série Mighty Morphin Power Rangers se dévoile avec la diffusion de sa première bande-annonce, offrant au public un aperçu attendu de la séquence de transformation des héros emblématiques de la franchise culte.

Un retour très attendu pour Ninja Kidz et les fans de Power Rangers

Après trois ans d’attente, la conclusion de la célèbre web-série Ninja Kidz se rapproche à grands pas, suscitant une excitation palpable au sein de la communauté des Power Rangers. Ce final réunit une large partie du casting originel, promettant un épisode épique pour clore cette aventure inspirée par l’univers des célèbres justiciers colorés.

Un premier trailer révélateur : entre nostalgie et modernité

La publication récente d’un trailer inédit a immédiatement lancé le débat. Les images dévoilées offrent un aperçu marquant des nouveaux costumes, ainsi qu’une première version de la séquence de transformation — ou « morphing » — attendue par tous. Si certains regrettent un lancement un peu trop feutré lors du fameux « Morphin Time », la dynamique visuelle prend toute son ampleur lorsque les héros sont pleinement métamorphosés. Parmi les scènes fortes, on assiste notamment à l’apparition des Putties semant le chaos dans Angel Grove, à une confrontation musclée avec Goldar et à l’entrée fracassante d’un Lord Zedd transformé.

New Teaser for the Mighty Morphin’ Power Rangers Ninja Kidz Collaboration! First episode should be dropping sometime this month! Youtube Link: https://t.co/uIUbmKPOlj#PowerRangers #MMPR pic.twitter.com/AfmSABvefv — Julian Do (@Martian_Ranger) October 18, 2025

L’influence croissante de l’A.I. dans la production fanmade

Ce nouvel opus ne se contente pas d’un simple retour aux sources : il intègre résolument des technologies récentes. Certains passages, notamment ceux mettant en scène Goldar et Lord Zedd, portent la marque évidente d’un renfort en I.A.. Cela confère parfois un aspect légèrement détaché dans leurs interactions avec les acteurs présents sur le plateau. Cependant, des photos prises durant le tournage confirment que des comédiens incarnent bien ces personnages, l’intelligence artificielle intervenant principalement pour enrichir leur rendu visuel à l’écran.

Parmi les éléments marquants du trailer :

L’absence remarquée d’Alpha 5, de Zordon, mais aussi de la redoutable Rita Repulsa, de Finster et du mystérieux White Ranger — pourtant annoncés au casting.

Bientôt sur les écrans ?

Alors que le lancement officiel est évoqué pour novembre, aucune date n’a encore été arrêtée. Un point semble certain : ce dernier chapitre promet de faire vibrer les fans nostalgiques comme les plus curieux.