Les nouveaux costumes Power Rangers 2025 apportent trois évolutions majeures à retenir pour le reboot

Les nouveaux costumes des Power Rangers, dévoilés pour une mystérieuse série prévue en 2025, apportent trois modifications majeures à l’apparence emblématique de l’équipe. Ces évolutions marquantes pourraient inspirer le prochain reboot de la franchise.

Tl;dr Nouveaux costumes Power Rangers dévoilés par Ninja Kidz.

Trois changements majeurs modernisent le design classique.

Reboot potentiel de la franchise attendu chez Disney+.

Un vent de renouveau sur l’univers Power Rangers

Depuis quelque temps, l’actualité autour des Power Rangers se faisait discrète. Pourtant, en coulisses, les choses bougent : un reboot orchestré par Hasbro pour la plateforme Disney+ nourrit les espoirs des fans. Si la confirmation officielle tarde encore, un autre projet inattendu suscite aujourd’hui l’engouement : la web-série Ninja Kidz, issue du populaire canal YouTube Ninja Kidz TV.

Ninja Kidz, laboratoire créatif et hommage aux Rangers

Lancée en 2017, cette série vidéo thématique a déjà séduit un large public grâce à neuf épisodes où l’univers des Rangers est réinterprété par une jeune troupe énergique. Après trois ans d’attente, un final très attendu pointe à l’horizon — avec à la clé une métamorphose esthétique qui ne passe pas inaperçue. Les nouveaux costumes, conçus à partir des dessins originaux de TokuJay et réalisés par Parallel Life Studios, font particulièrement sensation.

Des costumes modernisés : trois innovations marquantes

C’est indéniable : ces tenues affichent une modernité assumée. Trois éléments retiennent surtout l’attention :

L’abandon des lèvres argentées sur les casques donne un aspect plus sobre et contemporain.

Le losange central gravé s’orne d’une pièce en relief représentant la pièce de pouvoir du Ranger, ajoutant profondeur et sophistication.

L’ajout d’un col partiel crée une allure presque blindée, tout en rappelant subtilement le style classique.

Certains détails issus du design conceptuel — notamment le col ou les coloris précis des gants et bottes — ont été simplifiés pour s’adapter aux contraintes d’une production rapide. Sur Instagram, TokuJay confie avec franchise : « Parfois, il faut accepter quelques concessions pour que tout aboutisse dans les temps… Mais regardez la qualité des finitions ! ».

Bientôt le final sur YouTube ?

Si aucune date de sortie n’a filtré pour ce dernier épisode de Ninja Kidz, on sait déjà que le casting comptera Ashton Myler (Jason/Red Ranger), Payton Myler (Kim/Pink Ranger), Asia M George (Trini/Yellow Ranger) ou encore Karla Hernandez (Rita Repulsa). Reste à voir si ces innovations stylistiques influenceront le futur reboot annoncé par Hasbro. Pour les passionnés, la page YouTube reste incontournable afin de guetter la suite de cette aventure créative qui redonne un souffle nouveau à l’icône Power Rangers.