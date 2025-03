Max dévoile la face sombre des Power Rangers dans son nouveau documentaire

Le nouveau documentaire de Max nous plonge dans les coulisses sombres et méconnues de l'univers des Power Rangers.

Un regard critique sur l’histoire des Power Rangers

Présents depuis plus de trois décennies dans le paysage télévisuel, les Power Rangers font l’objet d’une nouvelle série documentaire axée sur certains des moments les plus sombres de l’histoire de la franchise. Cette série, produite par Investigation Discovery, sera diffusée sur la plateforme de streaming Max et explorera les côtés tragiques et obscurs de Hollywood à travers six documentaires inédits.

Des histoires tragiques à l’écran

L’un de ces documentaires mettra un accent particulier sur l’histoire des Power Rangers. Le public peut déjà en avoir un aperçu grâce à la bande-annonce disponible. Après une introduction générale, le spectateur est plongé dans des images d’archives du procès de l’homme arrêté en 2017 pour avoir introduit des armes au Phoenix Comicon dans le but de blesser ou de tuer Jason David Frank, une des stars de la franchise. L’individu en question a été condamné à 25 ans de prison pour tentative de meurtre au premier degré et tentative d’agression grave.

Le documentaire aborde ensuite une autre histoire tragique : celle de Ricardo Medina Jr. Cet acteur, qui a joué le Ranger Rouge dans Power Rangers Wild Force, a été condamné en 2015 à six ans de prison pour homicide volontaire après avoir poignardé son colocataire avec une épée.

Une fin tragique

Le film se termine sur le récit de la mort tragique de Jason David Frank, qui s’est suicidé en 2022. Très apprécié des fans de la franchise, Frank était connu pour son rôle d’ambassadeur, interagissant généreusement avec les fans. Cette partie du documentaire sera sans doute la plus difficile à regarder, et nous espérons qu’elle sera traitée avec délicatesse.

D’autres sujets d’Hollywood à l’honneur

Les autres documentaires de la série « Hollywood Demons » traiteront de sujets variés comme le harcèlement des célébrités, l’histoire vraie derrière le film Iron Claw, les stars enfantines violentes, 7th Heaven et The Real Housewives. La série sera diffusée sur Max à partir du 24 mars.