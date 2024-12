Un nouveau film Power Rangers est en développement

La franchise Power Rangers va subir un énième reboot au cinéma.

Tl;dr Paramount annonce le développement d’un nouveau film Power Rangers.

Hasbro et Paramount négocient les droits médias pour Power Rangers.

Le nouveau film Power Rangers est prévu pour une sortie au cinéma d’ici fin 2026.

Un nouveau départ pour les Power Rangers

Il y a de quoi susciter de l’excitation chez les fans de la première heure : un nouveau film Power Rangers semble être en cours de développement chez Paramount. Selon des informations rapportées par Daniel Richtman, ce nouveau projet n’aurait aucun lien avec le reboot de la franchise qui avait été envisagé par Hasbro en partenariat avec Netflix et Paramount, mais qui n’a finalement jamais vu le jour.

Les négociations avancent

Il semblerait que Hasbro et Paramount soient en pourparlers depuis quelques mois déjà et auraient réalisé des progrès significatifs dans leurs négociations. Si les choses se passent comme prévu, Paramount et Skydance conserveront les droits médias pour Power Rangers et sont en train de développer rapidement le nouveau film.

Un rachat de la propriété a été évoqué et les deux compagnies restent ouvertes à cette option, mais cela dépendra du montant proposé. Pour l’instant, les deux parties travaillent ensemble sur le film qui devrait être une sortie en salle. Les sources indiquent une sortie prévue pour fin 2026. Le studio est conscient de ce qui s’est passé avec le reboot de 2017, il est donc prudent et cherche à choisir la meilleure date de sortie possible avant une annonce officielle.

Quelle direction pour la franchise ?

Aucun détail concernant l’histoire n’a été révélé pour le moment. Il n’est pas encore connu si ce sera un reboot de Mighty Morphin Power Rangers spécifiquement ou s’ils vont mélanger des éléments provenant d’autres histoires et équipes de la franchise. Mighty Morphin semble être le choix le plus évident, mais nous devrons attendre et voir. Ceci fait cependant écho à une déclaration précédente du président de Hasbro, Olivier Dumont, à propos de la marque, alors peut-être s’agit-il des « plans excitants » dont il parlait.

Une franchise toujours attractive

Il est intéressant de voir un film Power Rangers être rapidement développé par Paramount, ce qui montre que le studio est motivé pour investir dans une autre franchise majeure potentielle. Hasbro a eu un certain nombre de changements en ce qui concerne comment il finance ses projets de film, et Power Rangers en particulier a eu un parcours en montagnes russes depuis son achat initial par Hasbro.