Power Rangers : ce grand mystère reste sans réponse 26 ans

Le plus grand mystère des Power Rangers reste irrésolu depuis 26 ans et pourrait ne jamais être résolu.

Les Power Rangers originaux : Des héros absents lors du combat crucial

Dans le monde des Power Rangers, une question reste sans réponse : où étaient les Power Rangers originaux lors de la bataille la plus importante de la série ? En 1993, les héros de la franchise étaient Jason, Zack, Trini, Billy et Kimberly, rejoints plus tard par le Ranger Vert Tommy.

Le mystère de « Countdown to the Destruction »

L’épisode « Countdown to the Destruction » représente l’apogée de l’ère Zordon, mettant en jeu le destin de l’univers tout entier. Plusieurs méchants des saisons précédentes sont réapparus, et des combattants de la liberté de tout l’univers ont été aperçus en train de combattre les forces de Dark Specter. Cependant, les Power Rangers originaux étaient introuvables. Ce qui est d’autant plus décevant, c’est que cette finale était censée conclure l’histoire qui avait commencé en 1993 et se conclue même par la mort de Zordon.

Un potentiel inexploité

L’absence des Power Rangers originaux pendant « Countdown to Destruction » est également une déception d’un point de vue « in-universe ». Malgré le fait que la série Power Rangers n’a jamais trop insisté sur la cohérence de la lore, la série a une chronologie très interconnectée. Des personnages tels que Jason, Kimberly, Zack, Billy, Trini et Tommy auraient certainement tenté d’aider pendant une invasion intergalactique qui aurait pu détruire la Terre, même s’ils n’avaient plus de morphers.

Des histoires remplies de lacunes à combler

Ce que l’équipe originale faisait pendant l’invasion d’Astronema est l’un des nombreux mystères de Power Rangers que la franchise pourrait ne jamais éclaircir en détail. Par exemple, que s’est-il passé pour Tommy et les autres personnages Mighty Morphin et Zeo entre les années 1990 et leurs caméos les plus récents dans la franchise reste inconnu.